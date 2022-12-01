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Сім'я вбитого рашистами письменника Вакуленка потребує допомоги

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Сім'я вбитого рашистами письменника Вакуленка потребує допомоги
У закатованого українця залишився син з інвалідністю 
колаж: Суспільне

Тіло письменника та активіста знайшли у братській могилі у звільненому Ізюмі. Окупанти викрали Вакуленка наприкінці березня 

У вбитого в Ізюмі російськими окупантами дитячого письменника і проукраїнського активіста Володимира Вакуленка залишились батьки поважного віку та син з розладом аутичного спектру, яким він опікувався. Українці у соцмережах закликають фінансово підтримати сім’ю Володимира.

Володимир Вакуленко був єдиним сином у своїх батьків. Сам мав двох синів. Молодший син, 14-річний Віталій, має діагноз ро́злад аутисти́чного спе́ктра (РАС), жив з батьком, тепер – з бабусею і дідусем. Його документи втрачені і всі ці місяці він не отримував допомоги від держави. Одне слово, мусимо допомогти», – написала режисерка Ірина Цілик. 

Пожертвувати кошти можна на картку мами Володимира Олени Ігнатенко: 5167 8032 1361 5029 (Ощадбанк) 

Володимир Вакуленко
Письменник та громадський діяч, прозаїк, поет, перекладач. Автор тринадцяти книг. Лауреат літературних премій, серед яких міжнародна літературна премя імені Олеся Ульяненка за роман «Кладовище сердець» («Інфаркт для Ґурманів»). Учасник Революції Гідності, був поранений у Маріїнському парку 18 лютого 2014 року під час сутички з «тітушками». Волонтер від початку 2015 року.

Росіяни захопили в полон Вакуленка в кінці березня 2022 поблизу села Капитолівка, що поряд з Ізюмом на Харківщині. 28 листопада ДНК-експертиза підтвердила, що у братській могилі яку виявили в Ізюмі, дійсно був похований дитячий письменник. 

Нещодавно повідомлялося, що в Ізюмі, що на Харківщині одна з вулиць буде названа на честь дитячого письменника та волонтера Володимира Вакуленка, який загинув від рук рашистів. 

Теги: батьки волонтер діагноз документи експертиза кладовище окупанти письменник роман українці Ізюм

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