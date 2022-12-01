Сім'я вбитого рашистами письменника Вакуленка потребує допомоги

Тіло письменника та активіста знайшли у братській могилі у звільненому Ізюмі. Окупанти викрали Вакуленка наприкінці березня

У вбитого в Ізюмі російськими окупантами дитячого письменника і проукраїнського активіста Володимира Вакуленка залишились батьки поважного віку та син з розладом аутичного спектру, яким він опікувався. Українці у соцмережах закликають фінансово підтримати сім’ю Володимира.

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Володимир Вакуленко був єдиним сином у своїх батьків. Сам мав двох синів. Молодший син, 14-річний Віталій, має діагноз ро́злад аутисти́чного спе́ктра (РАС), жив з батьком, тепер – з бабусею і дідусем. Його документи втрачені і всі ці місяці він не отримував допомоги від держави. Одне слово, мусимо допомогти», – написала режисерка Ірина Цілик.

Пожертвувати кошти можна на картку мами Володимира Олени Ігнатенко: 5167 8032 1361 5029 (Ощадбанк)

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Росіяни захопили в полон Вакуленка в кінці березня 2022 поблизу села Капитолівка, що поряд з Ізюмом на Харківщині. 28 листопада ДНК-експертиза підтвердила, що у братській могилі яку виявили в Ізюмі, дійсно був похований дитячий письменник.

Нещодавно повідомлялося, що в Ізюмі, що на Харківщині одна з вулиць буде названа на честь дитячого письменника та волонтера Володимира Вакуленка, який загинув від рук рашистів.