  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Майже без опадів, але прохолодно: прогноз погоди в Україні на суботу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На зміну нічним заморозкам вдень повернеться плюсова температура - Майже без опадів, але прохолодно: прогноз погоди в Україні на суботу

    На зміну нічним заморозкам вдень повернеться плюсова температура

    У Києві 6 березня хмарно з проясненнями, проте без істотних опадів

    У суботу, 6 березня, в Україні буде хмарно з проясненнями, вночі та вранці, крім північних та більшості західних областей, можливий сніг, на півдні з дощем. Вдень без істотних опадів.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    За інформацією синоптиків, сьогодні на дорогах, крім крайнього півдня, місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, північний, 7-12 м/с, вночі в південних, вдень у західних та східних областях окремі пориви 15-20 м/с.

    Температура вночі 3-8° морозу, у південних та східних областях від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; в Карпатах протягом доби 8-13° морозу.

    У Києві 6 березня хмарно з проясненнями, проте без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла.

    ukraine_52

    За словами заступника директора Укргідрометцентру Анатолія Прокопенка, температура в першому місяці весни виявиться близькою до норми багаторічних спостережень.

    Як прогнозують народні синоптики, весна в Україні в цьому році настане не за календарем, а десь із початку квітня.

    Читайте також:
    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна снігопад вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies