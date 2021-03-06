Майже без опадів, але прохолодно: прогноз погоди в Україні на суботу

У Києві 6 березня хмарно з проясненнями, проте без істотних опадів

У суботу, 6 березня, в Україні буде хмарно з проясненнями, вночі та вранці, крім північних та більшості західних областей, можливий сніг, на півдні з дощем. Вдень без істотних опадів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

За інформацією синоптиків, сьогодні на дорогах, крім крайнього півдня, місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, північний, 7-12 м/с, вночі в південних, вдень у західних та східних областях окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, у південних та східних областях від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; в Карпатах протягом доби 8-13° морозу.

У Києві 6 березня хмарно з проясненнями, проте без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла.

За словами заступника директора Укргідрометцентру Анатолія Прокопенка, температура в першому місяці весни виявиться близькою до норми багаторічних спостережень.

Як прогнозують народні синоптики, весна в Україні в цьому році настане не за календарем, а десь із початку квітня.