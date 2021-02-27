У березні Землю накриють сильні магнітні бурі: які дні найнебезпечніші
Початок весни просто зашкалює сонячною активністю
Знаючи прогноз активності Сонця, метеозалежні люди зможуть в деякій мірі захиститися від негативного впливу магнітних бур і бути готовими до можливого погіршення самопочуття і перепадів настрою в період геомагнітних збурень. Майте на увазі, що Сонце мінливе, і прогноз магнітних бур може змінюватися.
Прогноз магнітних бурь на березень 2021 року
Незначні магнітні коливання в березні можливі 3, 13, 16, 21, 22, 30 числа.
Магнітні бурі у березні очікуються 1, 2, 6, 12, 15, 18, 19, 20, 28, 29 числа.
При цьому Сонце максимально проявить себе в період з 18 по 21 березня, якраз на весняне рівнодення. А ще в кінці місяця - з 28 по 30 березня, коли буде перехід на літній час в Україні.
Кому потрібно берегти здоров'я в небезпечні дні
- Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами і іншими хронічними хворобами.
- Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки.
- У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск, шуміти у вухах.
- При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми – втома, безсоння, головний біль.
Як убезпечити себе в дні магнітної бурі
- Фахівці рекомендують розвантажити ці дні на роботі – не потрібно планувати якісь особливо важкі завдання. Це стосується, як розумової, так і фізичної праці.
- Спати варто повноцінно – не менше 7-8 годин на день.
- Повністю відмовтеся від алкоголю, а каву замініть зеленим або трав'яним чаєм.
- Не перевантажуйте організм смаженою і жирною їжею.
- Побільше гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте перевтоми.
- Якщо ви в групі ризику, контролюйте тиск і стежте за своїм станом.
Нагадаємо, астрофізики змінили прогноз магнітних бур та назвали найнебезпечніші дати у лютому. В ці дні метеозалежним людям варто особливу увагу приділити здоров’ю. Магнітні бурі можуть тривати від декількох годин до кількох діб.