Щорічний марш жінок в Одесі ледь не зірвали протестувальники

Проти щорічної акції виступили представники громадської організації «Традиція і порядок»

В Одесі намагалися зірвати щорічний марш жінок до 8 березня.

Учасники акції протесту проти жіночого маршу за рівні права перегородили шлях одній з колон на Приморському бульварі. Протестувальників, що намагалися зірвати ходу, затримали правоохоронці, повідомляє Суспільне.

За підрахунками організаторки жіночого маршу Тетяни Семікоп, у щорічній ході взяли участь понад 100 жінок, що «значно більше», аніж минулого року. Людей, які виступали проти маршу, за словами Семікоп, було менше: приблизно 20-25 чоловік.

Проти щорічної акції виступили представники громадської організації «Традиція і порядок».

Прессекретарка пресслужби Нацполіції регіону Світлана Білецька спростувала затримання декількох мітингарів. За її словами, правоохоронці просто «попросили протестувальників пояснити їхні дії» у відділенні.

Нагадаємо, Марш Жінок – це феміністична ініціатива, яка об'єднує активісток, представниць громадських організацій та небайдужих жінок. Організаційний комітет формується щороку задля проведення Маршу та привернення уваги до викликів, з якими стикаються різні жінки в Україні.