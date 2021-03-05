Щорічний марш жінок в Одесі ледь не зірвали протестувальники
Проти щорічної акції виступили представники громадської організації «Традиція і порядок»
В Одесі намагалися зірвати щорічний марш жінок до 8 березня.
Учасники акції протесту проти жіночого маршу за рівні права перегородили шлях одній з колон на Приморському бульварі. Протестувальників, що намагалися зірвати ходу, затримали правоохоронці, повідомляє Суспільне.
За підрахунками організаторки жіночого маршу Тетяни Семікоп, у щорічній ході взяли участь понад 100 жінок, що «значно більше», аніж минулого року. Людей, які виступали проти маршу, за словами Семікоп, було менше: приблизно 20-25 чоловік.
Проти щорічної акції виступили представники громадської організації «Традиція і порядок».
Прессекретарка пресслужби Нацполіції регіону Світлана Білецька спростувала затримання декількох мітингарів. За її словами, правоохоронці просто «попросили протестувальників пояснити їхні дії» у відділенні.