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    Щорічний марш жінок в Одесі ледь не зірвали протестувальники

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    У щорічній ході взяли участь понад 100 жінок - Щорічний марш жінок в Одесі ледь не зірвали протестувальники
    У щорічній ході взяли участь понад 100 жінок
    фото: УСІ

    Проти щорічної акції виступили представники громадської організації «Традиція і порядок»

    В Одесі намагалися зірвати щорічний марш жінок до 8 березня.

    Учасники акції протесту проти жіночого маршу за рівні права перегородили шлях одній з колон на Приморському бульварі. Протестувальників, що намагалися зірвати ходу, затримали правоохоронці, повідомляє Суспільне.

    За підрахунками організаторки жіночого маршу Тетяни Семікоп, у щорічній ході взяли участь понад 100 жінок, що «значно більше», аніж минулого року. Людей, які виступали проти маршу, за словами Семікоп, було менше: приблизно 20-25 чоловік.

    Проти щорічної акції виступили представники громадської організації «Традиція і порядок».

    Прессекретарка пресслужби Нацполіції регіону Світлана Білецька спростувала затримання декількох мітингарів. За її словами, правоохоронці просто «попросили протестувальників пояснити їхні дії» у відділенні.

    Нагадаємо, Марш Жінок – це феміністична ініціатива, яка об'єднує активісток, представниць громадських організацій та небайдужих жінок. Організаційний комітет формується щороку задля проведення Маршу та привернення уваги до викликів, з якими стикаються різні жінки в Україні.
    Теги: 8 березня Одеса Марш рівності протест жінка
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