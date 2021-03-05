На київському ринку у продажу з'явився букет за 18 тис грн

Букет скомпонований з кількох видів квітів

На Бессарабському ринку виставили на продаж чи не найдорожчий букет в Києві. Складений з троянд та орхідей, перев'язаний стрічкою, букет продається у кошику. Ціна цього, хоч і пишного, але на вигляд звичайного букета – 18 тисяч гривень.

Про це повідомляє портал «Сегодня».

«Коштують «золоті» орхідеї з трояндами 18 160 гривень» – йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, киянок та гостей столиці 8 березня на Співочому полі чекає сюрприз. Першим відвідувачкам фестивалю даруватимуть весняні квіти.

Шанувальникам та продавцям пролісків слід пам'ятати, що кожного на початку весни Комунальне об'єднання «Київзеленбуд» починає кампанію за збереження червонокнижних рослин. Мобільні групи комунальників, Нацполіції та Держекоінспекції патрулюватимуть території міста.

Порушників будуть штрафувати.