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    6 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    6 березня у світі відзначають Всесвітній день боротьби з глаукомою - 6 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    6 березня у світі відзначають Всесвітній день боротьби з глаукомою

    Ластівки прилетіли 6 березня – незабаром настануть теплі дні

    Сьогодні, 6 березня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з глаукомою та Європейський день праведників.

    Також 6 березня 2003 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про Державний Гімн України». Закон утверджує національний гімн «Ще не вмерла Україна» на слова Павла Чубинського й музику Михайла Вербицького Державним Гімном.

    Яке сьогодні релігійне свято

    За релігійним календарем сьогодні, 6 березня, віряни відзначають Вселенську батьківську (м'ясопусну) суботу, а також влаштовують святкування на честь Козельщинської ікони Божої Матері.

    Народні прикмети й традиції

    • Дує східний вітер – весна скоро настане. Південний вітер, віщує теплу погоду з дощами, а північний – холод.
    • Заметілі і снігопади 6 березня оманливі. Вважається, що навіть в цьому випадку через кілька днів настане довгоочікуване потепління.
    • Сніг розтанув навколо дерев і залишив пологі краї – скоро буде тепло.
    • Весна швидко наступила – чекай ранню осінь.
    • Якщо у цей день побачите зайця-біляка, піде сніг найближчим часом.
    • Ластівки прилетіли 6 березня – незабаром настануть теплі дні.

    Що не можна робити сьогодні

    • Сьогодні не можна сваритися, лаятися і злитися.
    • Варто утриматися від веселощів і розваг.
    • Заборонено виконувати важку роботу по дому.

    Хто святкує день ангела

    У суботу, 6 березня, іменини відзначають Остап, Тимофій, Юрій, Захар, Іван, Хома, Єгор, Георгій, Євстахій.

    Теги: свята традиції гімн
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