6 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
6 березня у світі відзначають Всесвітній день боротьби з глаукомою
Ластівки прилетіли 6 березня – незабаром настануть теплі дні
Сьогодні, 6 березня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з глаукомою та Європейський день праведників.
Також 6 березня 2003 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про Державний Гімн України». Закон утверджує національний гімн «Ще не вмерла Україна» на слова Павла Чубинського й музику Михайла Вербицького Державним Гімном.
Яке сьогодні релігійне свято
За релігійним календарем сьогодні, 6 березня, віряни відзначають Вселенську батьківську (м'ясопусну) суботу, а також влаштовують святкування на честь Козельщинської ікони Божої Матері.
Народні прикмети й традиції
- Дує східний вітер – весна скоро настане. Південний вітер, віщує теплу погоду з дощами, а північний – холод.
- Заметілі і снігопади 6 березня оманливі. Вважається, що навіть в цьому випадку через кілька днів настане довгоочікуване потепління.
- Сніг розтанув навколо дерев і залишив пологі краї – скоро буде тепло.
- Весна швидко наступила – чекай ранню осінь.
- Якщо у цей день побачите зайця-біляка, піде сніг найближчим часом.
- Ластівки прилетіли 6 березня – незабаром настануть теплі дні.
Що не можна робити сьогодні
- Сьогодні не можна сваритися, лаятися і злитися.
- Варто утриматися від веселощів і розваг.
- Заборонено виконувати важку роботу по дому.
Хто святкує день ангела
У суботу, 6 березня, іменини відзначають Остап, Тимофій, Юрій, Захар, Іван, Хома, Єгор, Георгій, Євстахій.