6 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

6 березня у світі відзначають Всесвітній день боротьби з глаукомою

Ластівки прилетіли 6 березня – незабаром настануть теплі дні

Сьогодні, 6 березня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з глаукомою та Європейський день праведників.

Також 6 березня 2003 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про Державний Гімн України». Закон утверджує національний гімн «Ще не вмерла Україна» на слова Павла Чубинського й музику Михайла Вербицького Державним Гімном.

Яке сьогодні релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні, 6 березня, віряни відзначають Вселенську батьківську (м'ясопусну) суботу, а також влаштовують святкування на честь Козельщинської ікони Божої Матері.

Народні прикмети й традиції

Дує східний вітер – весна скоро настане. Південний вітер, віщує теплу погоду з дощами, а північний – холод.

Заметілі і снігопади 6 березня оманливі. Вважається, що навіть в цьому випадку через кілька днів настане довгоочікуване потепління.

Сніг розтанув навколо дерев і залишив пологі краї – скоро буде тепло.

Весна швидко наступила – чекай ранню осінь.

Якщо у цей день побачите зайця-біляка, піде сніг найближчим часом.

Ластівки прилетіли 6 березня – незабаром настануть теплі дні.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні не можна сваритися, лаятися і злитися.

Варто утриматися від веселощів і розваг.

Заборонено виконувати важку роботу по дому.

Хто святкує день ангела

У суботу, 6 березня, іменини відзначають Остап, Тимофій, Юрій, Захар, Іван, Хома, Єгор, Георгій, Євстахій.