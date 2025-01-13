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Синоптики попередили про небезпечні погодні умови у частині областей України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Синоптики попередили про небезпечні погодні умови у частині областей України
Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг
фото з відкритих джерел

У багатьох областях України оголошено I рівень небезпеки, жовтий

Сьогодні, 13 січня, в західних, північних та Вінницькій областях на дорогах очікується ожеледиця. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

У зв’язку з цим оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Синоптики попередили про небезпечні погодні умови у частині областей України фото 1

Нагадаємо, у понеділок, 13 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі на заході та південному сході країни невеликий сніг. 

Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині 0-5° тепла.

В Карпатах вночі помірний, вдень невеликий сніг; температура вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу.

На Київщині очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

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Теги: погода прогноз погоди Укргідрометцентр синоптик

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