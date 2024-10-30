Наступна зима стане вирішальною для України – президент

Український лідер наголосив, що є партнери, які досі не виконали свої зобов'язання перед Україною

За словами президента, Україну чекає третя зима з відключеннями світла та труднощами

Прийдешня зима стане вирішальною для України та однозначно не буде легкою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам країн Північної Європи.

Як наголосив очільник України, попереду вирішальна зима, яка стане великим викликом нашої країни. За словами президента, це буде третя зима з відключеннями світла та труднощами.

Глава держави, обґрунтовуючи свої слова, наголосив: є партнери, які надали Україні всього 10% з обіцяного пакету техніки. Однак Зеленський вважає, що «захист України – це спільна робота».

«Коли нам сказали, що не можуть взяти нас до НАТО у стані війни, але натомість пообіцяли шість-сім систем для захисту неба. Не можна порівнювати ці речі, але під час війни ми погодились, бо нам треба зберегти себе. Ці системи для нас дуже важливі. Але ми досі не отримали й не можемо розраховувати на цю велику підтримку ППО в опалювальний сезон», – каже він.

Нинішня зима з блекаутами та іншими труднощам є великим викликом для нас. Партнери надали Україні всього 10% з обіцяного пакету техніки, — президент Зеленський в інтерв'ю журналістам країн Північної Європи pic.twitter.com/CVsddg6A5B — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 30, 2024

Нагадаємо, уряд, обласні військові адміністрації та влада громад синхронно працюють у трьох ключових напрямах для того, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло. Йдеться про підготовку інфраструктури, накопичення ресурсів та створення децентралізованої генерації.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

До слова, 9 жовтня, на 11 днів раніше запланованого, НАЕК «Енергоатом» вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС – нині блок набирає потужності. «Енергоатом» повідомив про те, що наразі всі дев’ять енергоблоків, які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період.

Як повідомлялося, енергосистема України входить в зимовий сезон «з найвищим можливим рівнем готовності», оскільки заплановані ремонти на електростанціях України були завершені вчасно.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.