Снігові замети до метра та мороз: у Карпати прийшла екстремальна зима

На горі Піп Іван висота снігового покриву коливається від 20 до 90 см

У високогір’ї Карпат вже почалася справжня зима – снігові замети сягають метра, а температура впала нижче -10 °С. На горі Піп Іван висота снігового покриву коливається від 20 до 90 см. Про це повідомив керівник Чорногірського пошуково-рятувального поста на горі Піп Іван Василь Фіцак.

Гора Піп Іван вкрилася білою ковдрою снігу фото: Vasyl Fitsak, Facebook

«Обсерваторія починає біліти. Цілу ніч і до ранку дме сильний вітер, хуртовина, стовпчик термометра на позначці -11 °С», – зазначив рятувальник.

Зауважимо, за прогнозами синоптиків сніг в Україні йтиме щонайменше до кінця тижня. Вночі очікуються морози до -5 °С, вдень температура підніматиметься до +5 °С. Як повідомляє «Укргідрометцентр» 23 листопада у північних (крім Сумської), Вінницькій, Черкаській областях вночі значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу; у Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, вночі в Сумській, Одеській та Миколаївській областях, вдень у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях

значний дощ; у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях пориви вітру 17-22 м/с, вночі на півдні країни місцями 25 м/с; у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця. I рівень небезпеки, жовтий.

Нагадаємо, 22 листопада, у столиці близько 14 години розпочався сильний снігопад. Вулиці засипає, на дорогах ускладнений рух. Як повідомили в Київській обласній військовій адміністрації, станом на ранок 22 листопада для розчищення доріг та обробки їх протиожеледними сумішами залучено 196 одиниць техніки та 249 працівників.