Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Снігові замети до метра та мороз: у Карпати прийшла екстремальна зима

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Снігові замети до метра та мороз: у Карпати прийшла екстремальна зима
На горі Піп Іван висота снігового покриву коливається від 20 до 90 см
фото: Vasyl Fitsak, Facebook

На горі Піп Іван висота снігового покриву коливається від 20 до 90 см

У високогір’ї Карпат вже почалася справжня зима – снігові замети сягають метра, а температура впала нижче -10 °С. На горі Піп Іван висота снігового покриву коливається від 20 до 90 см. Про це повідомив керівник Чорногірського пошуково-рятувального поста на горі Піп Іван Василь Фіцак.

Гора Піп Іван вкрилася білою ковдрою снігу
Гора Піп Іван вкрилася білою ковдрою снігу
фото: Vasyl Fitsak, Facebook

«Обсерваторія починає біліти. Цілу ніч і до ранку дме сильний вітер, хуртовина, стовпчик термометра на позначці -11 °С», – зазначив рятувальник.

Зауважимо, за прогнозами синоптиків сніг в Україні йтиме щонайменше до кінця тижня. Вночі очікуються морози до -5 °С, вдень температура підніматиметься до +5 °С.  Як повідомляє «Укргідрометцентр» 23 листопада у північних (крім Сумської), Вінницькій, Черкаській областях вночі значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу; у Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, вночі в Сумській, Одеській та Миколаївській областях, вдень у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях
значний дощ; у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях пориви вітру 17-22 м/с, вночі на півдні країни місцями 25 м/с; у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця. I рівень небезпеки, жовтий.

Нагадаємо, 22 листопада, у столиці близько 14 години розпочався сильний снігопад. Вулиці засипає, на дорогах ускладнений рух. Як повідомили в Київській обласній військовій адміністрації, станом на ранок 22 листопада для розчищення доріг та обробки їх протиожеледними сумішами залучено 196 одиниць техніки та 249 працівників.

Теги: Карпати (гори) снігопад зима

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Енергетики зробили все можливе для захисту критичної інфраструктури від атак дронів
Нардепка оцінила рівень підготовки Міненерго та енергокомпаній до зими
1 листопада, 13:52
На Україну насувається різке похолодання: коли очікувати перший сніг
На Україну насувається різке похолодання: коли очікувати перший сніг
30 жовтня, 21:25
Завтра в Україні буде оголошено І рівень небезпечності, жовтий
Синоптики попереджають українців про небезпечні метеорологічні явища 1 листопада
31 жовтня, 15:10
У північних регіонах Саудівської Аравії випав сніг
У пустелі Саудівської Аравії вперше в історії випав сніг
3 листопада, 20:48
Перший сніг у Житомирі
На заході та півночі України випав перший сніг
13 листопада, 09:08
На Закарпатті можна відвідати найбільший в Україні бункер
Вцілів після того, як підірвала Москва. Який нині вигляд має найбільший бункер України
18 листопада, 09:36
21-23 листопада у більшості регіонів України, 24 листопада у східних областях очікується значний дощ та сніг
Сніг, дощ та ожеледиця. У найближчі дні погода значно погіршиться – ДСНС
18 листопада, 17:05
У Києві випав перший сніг: жителі міста діляться фото у мережі
У Києві випав перший сніг: жителі міста діляться фото у мережі
Вчора, 08:35
Київ засипало снігом: фоторепортаж зі столичних вулиць
Київ засипало снігом: фоторепортаж зі столичних вулиць
Вчора, 10:37

Суспільство

Стало відомо, скільки коштуватиме харчування одного військового з нового року
Стало відомо, скільки коштуватиме харчування одного військового з нового року
Снігові замети до метра та мороз: у Карпати прийшла екстремальна зима
Снігові замети до метра та мороз: у Карпати прийшла екстремальна зима
Розвідка назвала фактор, який змінив характер війни в Україні
Розвідка назвала фактор, який змінив характер війни в Україні
Помаранчевій революції – 20. Євген Нищук розповів про найстрашнішу ніч на Майдані
Помаранчевій революції – 20. Євген Нищук розповів про найстрашнішу ніч на Майдані
За час повномасштабної війни народжуваність скоротилася у 1,5 раза. Депутати пропонують діяти
За час повномасштабної війни народжуваність скоротилася у 1,5 раза. Депутати пропонують діяти
Помаранчевій революції – 20. Голос Майдану Нищук розказав, як його рятували в Національній опері
Помаранчевій революції – 20. Голос Майдану Нищук розказав, як його рятували в Національній опері

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 листопада: ситуація на фронті
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 листопада 2024
26K
Чи підтримують росіяни продовження війни з Україною: результати опитування
7512
Втрати ворога станом на 22 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
6862
Суд взявся за справу обвинуваченого у держзраді хмельницького посадовця, завербованого ФСБ
4277
Скільки ракет «Орєшнік» має Росія? Дані CNN

Новини

Інтеграція бізнесів та спільне виробництво продукції: Україна та Італія налагоджують економічні зв’язки
Сьогодні, 13:15
У Сумах внаслідок російської атаки загинули дві людини (оновлено)
Сьогодні, 07:47
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 22 листопада
Сьогодні, 06:00
Комунальники в окупованій частині Запоріжжя не отримують зарплатні – Центр нацспротиву
Сьогодні, 03:51
Ізраїль заявив про нові удари по об'єктах «Хезболли» в столиці Лівану
Сьогодні, 03:26
Росія не змогла закупити мікроелектроніку на $7 мільярдів через санкції
Сьогодні, 02:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua