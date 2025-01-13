Без опадів, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня

На дорогах країни місцями ожеледиця

У понеділок, 13 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі на заході та південному сході країни невеликий сніг. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

В західних, північних та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині 0-5° тепла.

В Карпатах вночі помірний, вдень невеликий сніг; температура вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу.

На Київщині очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний , 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла;

У Києві вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° морозу.

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по території м.Київ та області: І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.