Укренерго нагадує українцям як ощадливо споживати електроенергію в період похолодання

Ощадливе споживання електроенергії не тільки корисно для виснаженої української енергосистеми, а й вигідно для кожного споживача

В Україні очікується суттєве похолодання, а рівень енергоспоживання у морозну погоду завжди зростає. Тому, щоб уникнути проблеми дефіциту електроенергії, Укренерго нагадує прості рекомендації українцям аби знизити навантаження на енергосистему в період похолодання.

Рекомендації від Укренерго:

Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів у ранкові та вечірні години пікового споживання. Це знизить навантаження на енергосистему, допоможе збалансувати можливості генерації та споживання електроенергії без застосування заходів обмеження.

Вимикайте зайве освітлення вдома і на роботі. Це не лише знизить загальний рівень енергоспоживання в країні, а й заощадить ваші кошти.

Вимикайте з мережі техніку, якою не користуєтесь. Навіть «в режимі очікування» побутові прилади споживають значний обсяг електроенергії.

Кип’ятіть в електрочайнику лише ту кількість води, яка вам потрібна. Так буде швидше, економніше і корисніше, адже споживання багаторазово прокип’яченої води — не рекомендоване медиками.

За можливості, користуйтесь потужними електроприладами в години найменшого споживання. Зараз — це нічний час, після 23:00.

Не тримайте електричні пристрої на зарядці довше, ніж необхідно для повного заряду акумулятора. Це буде корисно самим приладам і зменшить рівень вашого енергоспоживання.

Використовуйте енергоощадливі LED-лампи. Вони споживають в рази менше електроенергії, порівняно з лампами розжарювання.

Раніше ми писали, що міністр енергетики Герман Геращенко заявив про те, що минулий рік видався для енергетики України найтяжчим з початку повномасштабного вторгнення, тому що у 2022-2023 роках Росія починала масовані удари з жовтня, а в 2024-му вони почалися у березні і тривали цілий рік.

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року частина українців, які вважають, що заради якнайшвидшого досягнення миру Україна може відмовитися від деяких своїх територій, зросла до 38%. Проти територіальних поступок виступає 51% українців.