Леся Забуранна заявила, що захист частини підстанцій Київщини готовий лише на 20–30%, а завершити роботи до кінця опалювального сезону навряд чи вдасться

Наприкінці жовтня народні депутати з Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради перевірили стан захисту об'єктів критичної інфраструктури Київської області. Результати інспекції виявилися невтішними: на частині об'єктів будівельні роботи залишилися на початковому етапі, а деякі підстанції втратили навіть той захист, який мали раніше. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Захист енергетики Київщини провалено. Чий крокодил ковтнув мільярд?».

Голова Тимчасової слідчої комісії, народна депутатка від «Слуги народу» Леся Забуранна розповіла, що фактичний стан будівництва захисних споруд суттєво відрізняється від показників готовності, які озвучують посадовці.

«Багато хто з посадовців озвучує різні відсотки готовності укриттів критичних об’єктів інфраструктури Київської області. Так-от, наша слідча комісія побачила вириті фундаменти, у яких лежала арматура, не зв’язана і не залита бетоном. І це станом на жовтень. Ситуація прежахлива», – констатувала у розмові з «Главкомом» голова Тимчасової слідчої комісії і народний депутат від «Слуги народу» Леся Забуранна.

За оцінкою депутатки, готовність захисних споруд на частині підстанцій становить лише 20-30%. Вона також висловила сумнів, що підрядникам вдасться завершити розпочате будівництво до кінця опалювального сезону.

Окрему увагу парламентська комісія приділила компаніям, які отримали підряди на облаштування захисту енергетичної інфраструктури.

За словами Забуранної, роботи на 24 підстанціях передали двом компаніям – «Консалтинг-буд» і «Ю.Бі.Сі.». Депутатка стверджує, що ці підприємства пов'язані між собою, а їхні власники та керівники належать до однієї родини.

«Опираючись на матеріали ТСК, зазначу: плачевний стан довкола енергетичних об’єктів Київщини був запрограмований на етапі відбору підрядників. 24 підстанції передано в руки двох компаній, які тісно пов’язані між собою. Маємо інформацію, що власники та директори фірм «Консалтинг-буд» і «Ю.Бі.Сі.» – це одна родина. До того ж обидві компанії не мають відповідного досвіду роботи, необхідної кількості власної техніки та працівників», – повідомила Леся Забуранна факти, що свідчать про ймовірну змову.

Водночас жодна із 26 підстанцій Київської області, які мали отримати додатковий захист, досі не забезпечена ним на 100%. Як зазначається в розслідуванні «Главкома», власник енергетичних об'єктів – компанія ДТЕК – нині власними силами намагається забезпечити хоча б мінімальний рівень їхньої захищеності.

Особливе занепокоєння викликає те, що під час будівництва додаткових захисних споруд підрядники демонтували конструкції, які раніше вже прикривали підстанції.

«Уявляєте, який стався парадокс: спочатку підстанції мали I рівень захисту. Коли прийшли підрядники «Консалтинг-буд» і «Ю.Бі.Сі.», то вони демонтували цей захист і взялися зводити II рівень захисту, антидроновий. Однак не довели до завершення», – шокована голова ТСК Леся Забуранна. Проблеми із захистом енергетики Київщини підтверджують і загальні показники виконання регіонального плану стійкості.

Як повідомляв «Главком», Київська область посідає передостаннє місце серед регіонів України за рівнем реалізації відповідних заходів.

За словами міністра відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника, станом на середину листопада готовність об'єктів енергозахисту Київщини становила 55%, тоді як середній показник по країні сягав 77%.

Гірші результати зафіксували лише у прифронтовій Херсонській області.

Серед причин відставання Київщини Калашник назвав недостатню координацію та комунікацію між відповідальними посадовцями, зокрема щодо своєчасного попередження підрядних організацій про повітряні тривоги.