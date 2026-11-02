На Київщину йдуть перші заморозки: коли чекати на мінуси та мокрий сніг

Повільно, але невпинно на Київщину насувається холод

Найближчими днями на Київщині та в столиці очікується відчутне похолодання. Теплі південні повітряні потоки зміняться на північні, що принесе низькі температури та перші зимові опади. Про це повідомляє Український гідрометцентр, інформує «Главком».

За даними синоптиків, протягом 3-7 листопада у Києві та області переважатиме спокійна погода, переважно без опадів. Проте вже 6 листопада місцями очікується невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом.

Як змінюватиметься температура:

3 листопада: очікується найтепліша доба тижня, однак із захмареного неба місцями може мрячити.

3-4 листопада: вночі захмарене небо ще захищатиме повітря від сильнішого охолодження, надалі побільшає прояснень і мінімальна температура по області знижуватиметься до невеликих від’ємних значень.

6 листопада місцями очікується невеликий дощ, подекуди можливий і мокрий сніг.

Погода на Київщині 3-7 листопада інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Синоптики наголошують, що холод надходитиме повільно, але невпинно, знаменуючи остаточний перехід до пізньоосіннього режиму погоди.

Нагадаємо, другий день листопада в Україні почався по-осінньому похмуро, але без значних опадів. Лише вночі місцями на північному сході країни, а вдень і на півдні Одещини очікується невеликий дощ. У Карпатах, на сході та північному сході вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, у південній частині північно-східний, 5–10 м/с.

У Києві хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура по Київській області вночі 2–7°, вдень 7–12°; у Києві вночі 4–6°, вдень 7–9°.