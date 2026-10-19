Розквітнуть у Мощуні та Ірпені: на Київщині створено живий меморіал із тюльпанів

Цієї осені за підтримки Нідерландів тюльпани висаджують в Ірпені, Мощуні та Нових Петрівцях

Родини загиблих воїнів, місцеві жителі та представники Нідерландів долучилися до висадження цибулин

Цієї осені у Київській області висадять 63 тисячі тюльпанів. Квіти присвячують полеглим захисникам і захисницям. Ініціатива реалізується за підтримки нідерландських партнерів. Про це сьогодні, 19 жовтня, повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації, інформує «Главком».

Зазначається, що ці квіти навесні розквітнуть на трьох локаціях області – Ірпені, Мощуні та Нових Петрівцях.

Зокрема, родини загиблих захисників, місцеві жителі та представники Нідерландів долучилися до висадження квітів на території меморіального комплексу «Янголи Перемоги» у Мощуні. Село стало одним із місць запеклих боїв за Київ у 2022 році, тож висаджені тут квіти матимуть особливе значення для громади, інформують в адміністрації.

Родини загиблих воїнів, місцеві жителі та представники Нідерландів долучилися до висадження цибулин фото: Київська обласна військова адміністрація/Telegram

«Ця ініціатива є значно більшою, ніж висадження квітів. Це спосіб зберегти пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну, та підтримати родини загиблих. Навесні тюльпани розквітнуть і нагадуватимуть про наших захисників, завдяки яким ми маємо можливість жити, працювати й будувати майбутнє», – сказала заступниця голови Київської обласної державної адміністрації Наталія Гаватюк.

Нагадаємо, у столиці розпочався традиційний сезон хризантем. Комунальні служби вже висаджують осінні квіти у парках, скверах, на площах, вулицях та транспортних розв’язках міста. Загалом цієї осені Київ прикрасять понад 10 тисяч кущів.

До слова, військовослужбовець Родіон Номировський із Південного на Одещині перебуває в російському полоні 50 місяців – із липня 2022 року. За цей час четверо звільнених українських військових передавали його матері Валентині звістки від сина та білі троянди. Такі квіти Родіон дарував їй ще до