Розквітнуть у Мощуні та Ірпені: на Київщині створено живий меморіал із тюльпанів
Родини загиблих воїнів, місцеві жителі та представники Нідерландів долучилися до висадження цибулин
Цієї осені у Київській області висадять 63 тисячі тюльпанів. Квіти присвячують полеглим захисникам і захисницям. Ініціатива реалізується за підтримки нідерландських партнерів. Про це сьогодні, 19 жовтня, повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації, інформує «Главком».
Зазначається, що ці квіти навесні розквітнуть на трьох локаціях області – Ірпені, Мощуні та Нових Петрівцях.
Зокрема, родини загиблих захисників, місцеві жителі та представники Нідерландів долучилися до висадження квітів на території меморіального комплексу «Янголи Перемоги» у Мощуні. Село стало одним із місць запеклих боїв за Київ у 2022 році, тож висаджені тут квіти матимуть особливе значення для громади, інформують в адміністрації.
«Ця ініціатива є значно більшою, ніж висадження квітів. Це спосіб зберегти пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну, та підтримати родини загиблих. Навесні тюльпани розквітнуть і нагадуватимуть про наших захисників, завдяки яким ми маємо можливість жити, працювати й будувати майбутнє», – сказала заступниця голови Київської обласної державної адміністрації Наталія Гаватюк.
Нагадаємо, у столиці розпочався традиційний сезон хризантем. Комунальні служби вже висаджують осінні квіти у парках, скверах, на площах, вулицях та транспортних розв’язках міста. Загалом цієї осені Київ прикрасять понад 10 тисяч кущів.
До слова, військовослужбовець Родіон Номировський із Південного на Одещині перебуває в російському полоні 50 місяців – із липня 2022 року. За цей час четверо звільнених українських військових передавали його матері Валентині звістки від сина та білі троянди. Такі квіти Родіон дарував їй ще до
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