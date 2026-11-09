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«Наслідки надзвичайно серйозні». Окупанти вдарили по Трипільській ТЕС (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Наслідки надзвичайно серйозні». Окупанти вдарили по Трипільській ТЕС (фото)
Наслідки російської атаки на Трипільську ТЕС
фото: ПАТ «Центренерго»/Facebook

Росія суттєво збільшила інтенсивність обстрілів Трипільської ТЕС

Росія знову атакувала Трипільську ТЕС на Київщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ПАТ «Центренерго».

Зазначається, що із кінця вересня Росія суттєво збільшила інтенсивність обстрілів Трипільської ТЕС та змінила тактику їх проведення. Ворог застосовує, зокрема, балістичні ракети та реактивні ударні дрони.

фото: ПАТ «Центренерго»/Facebook
фото: ПАТ «Центренерго»/Facebook
фото: ПАТ «Центренерго»/Facebook
фото: ПАТ «Центренерго»/Facebook
фото: ПАТ «Центренерго»/Facebook
фото: ПАТ «Центренерго»/Facebook
фото: ПАТ «Центренерго»/Facebook
фото: ПАТ «Центренерго»/Facebook

«На Трипільській ТЕС облаштовано захисні споруди. Водночас характер російських атак суттєво змінився. Протягом короткого часу ворог може застосовувати проти одного об’єкта різні види озброєння, зокрема балістичні ракети та реактивні дрони. Це створює нові виклики для захисту енергетичної інфраструктури», – зазначив генеральний директор ПАТ «Центренерго» Сергій Ісаченко.

Компанія підкреслила: «Вже зараз очевидно, що наслідки російських обстрілів надзвичайно серйозні. Однак говорити про конкретні масштаби руйнувань поки передчасно. Після детального обстеження пошкодженого обладнання й інфраструктури можна буде оцінити збитки та визначити обсяги необхідних відновлювальних робіт».

Нагадаємо, що станом на ранок 9 листопада найскладніша ситуація з електропостачанням склалася у Київській та Дніпропетровській областях. Через значні пошкодження енергетичних об'єктів ремонтні бригади змушені працювати цілодобово, а в більшості регіонів країни продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Теги: Київщина ТЕС енергетика електроенергія

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