Головна Київ
search button user button menu button
1720-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Вандалізм у Броварах: на місцевому кладовищі пошкоджено майже 40 могил

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Вандалізм у Броварах: на місцевому кладовищі пошкоджено майже 40 могил
Пошкоджені пам’ятники на кладовщі у місті Бровари
фото: Національна поліція Укрвїни

Пошкодження пам’ятників сталося на початку листопада

У Броварах на одному з місцевих кладовищ невідомі пошкодили пам’ятники та атрибутику на 39 місцях поховань. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення поліції Київщини.

За даними правоохоронців, днями до Броварського районного управління поліції надійшло повідомлення про пошкодження надмогильних пам’яток та атрибутики на одному з кладовищ у місті.

Попередньо встановлено, що в період на початку листопада було пошкоджено пам’ятники та інші елементи на 39 місць поховань.

Пошкодження пам’ятників сталося на початку листопада
Пошкодження пам’ятників сталося на початку листопада
фото: Національна поліція Укрвїни
Пошкоджений пам’ятник на кладовищі у Броварах
Пошкоджений пам’ятник на кладовищі у Броварах
фото: Національна поліція Укрвїни

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські проводять слідчі та розшукові заходи, встановлюють усі обставини події та причетних осіб.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом наруги над могилою (ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України). Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у селищі Гостомель Бучанського району двоє неповнолітніх зняли 152 шеврони з тематичної інсталяційної стіни біля місцевого будинку культури, яку встановили напередодні Дня Незалежності України. Поліція Київщини закликає батьків приділяти більше уваги дозвіллю дітей, цікавитися їхнім оточенням та регулярно пояснювати правила поведінки в суспільстві. 

Також поліцейські Київщини притягнули до відповідальності мешканця Обухова, який викрав квіти на Алеї пам’яті Героїв. Правоохоронці дізналися про інцидент під час моніторингу соціальних мереж, в одній із груп телеграм-каналу було виявлено публікацію, в якій зазначено, що невідома особа здійснила крадіжку квітів біля портрета загиблого захисника у російсько-українській війні.

Читайте також:

Теги: Київщина вандалізм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Київ

Вандалізм у Броварах: на місцевому кладовищі пошкоджено майже 40 могил
Вандалізм у Броварах: на місцевому кладовищі пошкоджено майже 40 могил
Атака дрона на Вишгородщину: загинула жінка, зруйновано двоповерховий будинок
Атака дрона на Вишгородщину: загинула жінка, зруйновано двоповерховий будинок

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 листопада 2026
103K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
103K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
74K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
73K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

Брат Михайла Подоляка загинув на війні проти України – ЗМІ
Сьогодні, 15:47
Буданов вручив нагороду водолазам ДСНС, які шість діб рятували Київ у крижаній воді
Сьогодні, 14:35
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира за 4 тис. грн на Нивках
Сьогодні, 14:10
П'ятиразовий олімпійський чемпіон з дзюдо балотуватиметься в президенти Франції
Сьогодні, 13:32
Українські ракети «Нептун» переорієнтовано на військові заводи РФ
Сьогодні, 12:53
Путін збере союзників Росії в Москві одразу після переговорів в Абу-Дабі: заява Кремля
Сьогодні, 12:32

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua