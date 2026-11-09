Вандалізм у Броварах: на місцевому кладовищі пошкоджено майже 40 могил

Пошкодження пам’ятників сталося на початку листопада

У Броварах на одному з місцевих кладовищ невідомі пошкодили пам’ятники та атрибутику на 39 місцях поховань. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення поліції Київщини.

За даними правоохоронців, днями до Броварського районного управління поліції надійшло повідомлення про пошкодження надмогильних пам’яток та атрибутики на одному з кладовищ у місті.

Попередньо встановлено, що в період на початку листопада було пошкоджено пам’ятники та інші елементи на 39 місць поховань.

Пошкодження пам’ятників сталося на початку листопада фото: Національна поліція Укрвїни

Пошкоджений пам’ятник на кладовищі у Броварах фото: Національна поліція Укрвїни

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські проводять слідчі та розшукові заходи, встановлюють усі обставини події та причетних осіб.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом наруги над могилою (ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України). Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у селищі Гостомель Бучанського району двоє неповнолітніх зняли 152 шеврони з тематичної інсталяційної стіни біля місцевого будинку культури, яку встановили напередодні Дня Незалежності України. Поліція Київщини закликає батьків приділяти більше уваги дозвіллю дітей, цікавитися їхнім оточенням та регулярно пояснювати правила поведінки в суспільстві.

Також поліцейські Київщини притягнули до відповідальності мешканця Обухова, який викрав квіти на Алеї пам’яті Героїв. Правоохоронці дізналися про інцидент під час моніторингу соціальних мереж, в одній із груп телеграм-каналу було виявлено публікацію, в якій зазначено, що невідома особа здійснила крадіжку квітів біля портрета загиблого захисника у російсько-українській війні.