Росія вдарила по закладу соцдогляду на Київщині: є постраждалі

Внаслідок атаки постраждали двоє людей

Унаслідок російської атаки на Переяслав 9 листопада зазнала руйнувань будівля, де проживають люди, які потребують особливої соціальної підтримки та догляду. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає «Главком».

За інформацією обласної влади, в результаті влучання споруда частково зруйнована. Двоє людей отримали поранення – їх госпіталізували для надання медичної допомоги. Усіх інших мешканців будівлі евакуювали.

На місці події працюють екстрені та профільні служби. Відповідальні органи координують роботу, щоб надати необхідну допомогу евакуйованим громадянам та розселити їх у безпечних умовах.

Як відомо, вдень 9 листопада унаслідок чергової російської атаки у Вишгородському районі Київської області загинула цивільна людина та ще двоє дістали поранення. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко

У результаті влучання зруйновано двоповерховий приватний житловий будинок та гараж. За попередніми даними, загинула 82-річна жінка, яка під час удару перебувала на другому поверсі будинку.

Нагадаємо, російські окупаційні війська вранці 9 листопада атакували Київ безпілотниками. Унаслідок обстрілу уламки одного з дронів впали на території школи в Деснянському районі столиці. Також повідомляється про падіння уламків у Солом'янському та Святошинському районах.

До слова, раніше стало відомо, що російські окупанти почали застосовувати для ударів по українських містах нову модифікацію безпілотника «Герань-5» під назвою К5-К. За своїми характеристиками цей апарат наблизився до малогабаритної крилатої ракети. Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України дослідили зразок нового озброєння та встановили його технічні особливості.