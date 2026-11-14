Київщина в аутсайдерах за енергозахистом, гірше лише показник прифронтової Херсонщини – Калашник

Різке падіння темпів будівництва обʼєктів енергозахисту Київщини центральна влада зафіксувала наприкінці жовтня

Київська область посідає другу сходинку знизу серед інших областей України щодо реалізації «планів стійкості». Про це заявив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник на закритій зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком». Станом на середину листопада, рівень готовності обʼєктів енергозахисту Київщини складає 55% при середньому по державі 77%. Міністр уточнив, що найгіршу динаміку готовності укриттів енергообʼєктів демонструє прифронтова Херсонська область.

Серед причин, чому відстає Київська область, очільник Мінвідновлення назвав відсутність координації та комунікації на рівні осіб, які відповідають за своєчасне попередження про повітряну тривогу підрядних організацій.

Різке падіння темпів будівництва обʼєктів енергозахисту Київщини центральна влада зафіксувала наприкінці жовтня. Також Калашник визнав: на просідання показників виконання плану стійкості вплинув обмежений пул фірм-підрядників, які обрав профільний департамент Київської ОВА. Мова про чотири компанії, які, зокрема, задіяні на облаштуванні захисту для 26 підстанцій.

Наразі є попередні домовленості про заміну замовника робіт на Держагентство відновлення. Після аудиту Агентство має визначитися з новими підрядниками, які продовжать виконання планів стійкості Київської області.

Як відомо, до того, як стати міністром, Микола Калашник очолював Київську обласну державну (військову) адміністрацію. На посаді він пробув із 24 березня 2025 року до 16 липня 2026 року.

Нагадаємо, із 26 запланованих капітальних укриттів для енергоустановок у Київській області станом на 13 листопада не добудовано жодного. Члени Тимчасової слідчої комісії вирішили негайно звернутися до СБУ, ДБР та Національної поліції з зверненням про ознаки злочину.

Раніше Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради назвав ситуацію із світлом та водою у Києві найгіршою в країні, пов'язавши тривалі відключення не лише з обстрілами РФ, а й із невиконанням рішень щодо підготовки до зими на рівні міської влади. Мер Києва Віталій Кличко відреагував на заяву президента Володимира Зеленського. Він обурився закидами щодо створення «допоміжних кабінетів» для столиці та нагадав, що центральна влада місяцями гальмувала міські ініціативи.

«Главком» повідомляв, що голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов розкритикував підготовку Києва до опалювального сезону. За його словами, лівий берег столиці ризикує залишитися взимку без тепла, води та електроенергії. Посадовець стверджує, що Деснянський район не отримав коштів на створення альтернативних джерел теплопостачання.

Водночас столична влада обіцяє до 12 листопада забезпечити опаленням усі житлові будинки, крім аварійних. Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що в місті триває будівництво резервних електростанцій для підтримки водопостачання під час відключень. Крім того, уряд вирішив передати столиці десять додаткових генераторів.