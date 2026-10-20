Росія вбила матір двох дівчаток в Ірпені: три покоління родини втратили дім

Обидві доньки загиблої жінки перебувають у безпеці, їх тато – у лікарні після обстрілу

Унаслідок ворожого обстрілу Київщини в ніч на 19 жовтня загинула 32-річна жителька Ірпеня Людмила, без матері залишилися дві малолітні доньки – п'яти та семи років. Житловий будинок, де мешкали одразу три покоління родини, пожежа знищила вщент. Про подробиці трагедії в соцмережах розповіла сестра загиблої Олена Джебар, а також очільниця Управління освіти і науки Ірпінської міськради Марія Гостін.

Тої ночі РФ завдала комбінованого удару по регіону ракетами та дронами. У будинку, в який влучили ворожі уламки та який повністю згорів, мешкали старші батьки, їхні діти із подружжям та двоє маленьких онучок.

Пожежа у будинку, яка спалахнула внаслідок ворожої атаки фото: Олена Джебар/Facebook

«Сьогодні сталася страшна трагедія. Внаслідок обстрілу загинула моя сестра, а наш будинок згорів ущент. Ми втратили рідну людину та все, що мали», – написала Олена Джебар.

Все, зо залишилося від будинку, де жили три покоління родини фото: Олена Джебар/Facebook

Чоловік загиблої зазнав поранень і наразі перебуває в лікарні. Обидві дівчинки перебувають у безпеці. Зі старшою донькою працює психолог, а менша – сеитрічна учениця однієї з місцевих шкіл Милослава – тимчасово перебуває під наглядом медиків та освітян.

В Ірпені обстріл забрав життя матері двох дітей фото: Олена Джебар/Facebook

Керівниця Управління освіти і науки Ірпінської міськради Марія Гостін, яка перебуває поруч із Милославою в лікарні, зазначила, що дівчинка забезпечена всім необхідним, проте пережила страшне потрясіння.

Без мами залишилися двоє маленьких дівчаток фото: Олена Джебар/Facebook

«Маленька Милослава втратила маму… Перед сном ми трохи малювали, гуляли, намагалися хоча б на мить відволіктися від пережитого. Вона забезпечена всім необхідним. Але найважливішого їй уже ніхто не поверне… У такому горі слова безсилі. Залишається лише бути поруч, підтримувати й не дати їй відчути себе самотньою», – поділилася посадовиця.

Милослава, яка втратила маму, перебуває під наглядом лікарів фото: Марія Гостін/Facebook

Батьки загиблої жінки, які втратили власне житло, тимчасово мешкатимуть у друзів. До допомоги постраждалій родині речами та першочерговими засобами вже долучилися волонтери. Рідна сестра загиблої відкрила банку на підтримку дівчаток.

Нагадаємо, Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 жовтня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Київській області балістичними та крилатими ракетами, а також ударними безпілотниками. Унаслідок ворожої атаки є загибла, поранені та зниклі безвісти.