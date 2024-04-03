На Закарпатті демобілізували перших строковиків (фото)

Серед звільнених строковиків є ті, хто за власної ініціативи брали участь у бойових діях у районі Бахмута на Донеччині.

25 військовослужбовців строкової служби із Чопського прикордонного загону звільнені у запас ЗСУ. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

У відомстві розповіли, що 11 з них за власної ініціативи брали участь у бойових діях у районі Бахмута на Донеччині. Їх героїзм, стійкість та незламність відзначив президент України та керівництво Державної прикордонної служби України.

фото Державна прикордонна служба України

Зокрема, один із прикордонників, солдат Максим Мусієнко, пройшов через пекло російського полону. Також старшому солдату Павлу Вергелюку вручили медаль «За військову службу Україні».

фото Державна прикордонна служба України

Окрім того, старших солдатів Дениса Цибуленка, Владислава Лопандю та солдата Артема Листопада нагороджено медалями «Захиснику України». До того ж старшого солдата Максима Зеленського відзначено орденом «За мужність» III ступеня.

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Нагадаємо, на початку березня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення військовослужбовців строкової служби у зв'язку із закінченням строку служби під час воєнного стану у квітні-травні 2024 року.

В Україні почалася демобілізація бійців строкової служби, які вже відслужили свій строк, але не були звільнені в запас під час російського повномасштабного вторгнення. 1 квітня про початок демобілізації строковиків повідомив профільний Telegram-канал «Строковики Україна», розмістивши відповідні світлини.

Раніше народний депутат України, військовослужбовець ЗСУ Роман Лозинський в інтерв'ю Radio NV розповів, що Генштаб та комітет Ради з питань національної безпеки та оборони запропонують змінити в питанні демобілізації у законопроєкті про мобілізацію.

«Найперше ми говоримо про коефіцієнт, враховуючи участь у бойових розпорядженнях. Підхід має бути різним до бойових і небойових посад. Це ті речі, про які ми говорили, про які говорять наші побратими. Генштаб почув і зараз разом із Комітетом готує пропозиції», – заявив Лозинський.