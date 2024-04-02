На Волині бази відпочинку надаватимуть прикордонникам списки туристів: причина

Туристам, які приїдуть на відпочинок на Шацькі озера, не потрібна перепустка від прикордонників відповідно до нещодавніх змін у прикордонному режимі

Для перебування в прикордонній смузі необхідно мати дозвіл органу ДПСУ

На Волині Державна прикордонна служба України (ДПСУ) надіслала прохання, щоб власники туристичних баз надавали списки усіх відпочивальників. Про це Суспільному розповів секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук.

Богдан Тимощук зазначає, що самим туристам, які приїдуть на відпочинок на Шацькі озера, не потрібна перепустка від прикордонників відповідно до нещодавніх змін у прикордонному режимі.

«Якщо ж турист захоче прогулятись лісовими масивами Шацького краю поза населеним пунктом, то йому необхідно буде виготовити дозвіл на перебування в прикордонній смузі», – розповідає секретар Шацької селищної ради.

Тимошук зауважує, що перепустка знадобиться також відпочивальнику у разі, якщо він замовить туристичну екскурсію у прикордонних територіях.

Видання зазначає, що керівниця Ковельської районної військової адміністрації Ольги Черен сказала, що у 5-кілометровій прикордонній зоні у Шацькій громаді знаходяться лише озера Пулемець, Піщанське та Пісочне. Бізнесу і відпочинковим комплексам, які там працюють, доведеться оформлювати у прикордонників спеціальні дозволи, як і туристам, які планують там відпочинок.

Нагадаємо, що для перебування в прикордонній смузі необхідно мати дозвіл органу ДПСУ.

До слова, на Буковині українцям заборонили наближатися ближче п`яти кілометрів до кордону. Таке обмеження запроваджено через велику кількість військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли нелегально виїхати з України.