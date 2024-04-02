Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Волині бази відпочинку надаватимуть прикордонникам списки туристів: причина

Наталія Порощук
glavcom.ua
На Волині бази відпочинку надаватимуть прикордонникам списки туристів: причина
Туристам, які приїдуть на відпочинок на Шацькі озера, не потрібна перепустка від прикордонників відповідно до нещодавніх змін у прикордонному режимі
фото з відкритих джерел

Для перебування в прикордонній смузі необхідно мати дозвіл органу ДПСУ

На Волині Державна прикордонна служба України (ДПСУ) надіслала прохання, щоб власники туристичних баз надавали списки усіх відпочивальників. Про це Суспільному розповів секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук. 

Богдан Тимощук зазначає, що самим туристам, які приїдуть на відпочинок на Шацькі озера, не потрібна перепустка від прикордонників відповідно до нещодавніх змін у прикордонному режимі.

«Якщо ж турист захоче прогулятись лісовими масивами Шацького краю поза населеним пунктом, то йому необхідно буде виготовити дозвіл на перебування в прикордонній смузі», – розповідає секретар Шацької селищної ради.

Тимошук зауважує, що перепустка знадобиться також відпочивальнику у разі, якщо він замовить туристичну екскурсію у прикордонних територіях.

Видання зазначає, що керівниця Ковельської районної військової адміністрації Ольги Черен сказала, що у 5-кілометровій прикордонній зоні у Шацькій громаді знаходяться лише озера Пулемець, Піщанське та Пісочне. Бізнесу і відпочинковим комплексам, які там працюють, доведеться оформлювати у прикордонників спеціальні дозволи, як і туристам, які планують там відпочинок.

Нагадаємо, що для перебування в прикордонній смузі необхідно мати дозвіл органу ДПСУ. 

До слова, на Буковині українцям заборонили наближатися ближче п`яти кілометрів до кордону. Таке обмеження запроваджено через велику кількість військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли нелегально виїхати з України.

Читайте також: ДПСУ почала видавати дозволи на перебування в прикордонній смузі
Теги: кордон війна туризм Україна прикордонники Волинська область

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Малюська сподівається що екстрадувати кількох топ-посадовців вдасться влітку
Екстрадиція топ-корупціонерів: міністр розповів, чому відмовляли європейські суди
4 березня, 15:05
Повітряні сили повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб
У Сумах пролунав вибух
8 березня, 17:09
Міністр збройних сил Франції: «Ми запропонували побудувати французькі або європейські заводи на українській землі, і це стало предметом європейського консенсусу»
Французькі оборонні компанії планують відкрити виробництво в Україні
8 березня, 15:12
28-річний спортсмен брав участь у запеклих боях у найгарячіших точках Сходу України
Хвилина мовчання: згадаймо чемпіона України з веслування Дмитра Губанова
13 березня, 09:00
Польща подвоїть свій внесок на чеську ініціативу з придбання боєприпасів для ЗСУ
Польща подвоїть свій внесок на снаряди для України
27 березня, 17:55
Напередодні польські протестувальники заблокували рух усіх категорій транспорту
Рух транспортних засобів у пункті пропуску «Медика – Шегині» повністю розблокований
21 березня, 06:19
Стало відомо, що росіяни зруйнували одну з найбільших теплових електростанцій Харківщини
Вибухи на Одещині, стало відомо про руйнування ТЕС на Харківщині: головне за ніч
30 березня, 06:30
Над трьома селами Харківщини замайорів синьо-жовтий стяг
Прикордонники підняли синьо-жовтий прапор над трьома селами Харківської області (відео)
30 березня, 16:41
29 березня російські загарбники атакували три теплоелектростанції в Україні
ДТЕК показав, який вигляд має одна з теплоелектростанцій після обстрілу (відео)
Сьогодні, 22:06

Події в Україні

Влада показала наслідки російського удару по Дніпру (відео)
Влада показала наслідки російського удару по Дніпру (відео)
На Волині бази відпочинку надаватимуть прикордонникам списки туристів: причина
На Волині бази відпочинку надаватимуть прикордонникам списки туристів: причина
Україну накрив шквальний вітер: яка ситуація з електропостачанням
Україну накрив шквальний вітер: яка ситуація з електропостачанням
ДТЕК показав, який вигляд має одна з теплоелектростанцій після обстрілу (відео)
ДТЕК показав, який вигляд має одна з теплоелектростанцій після обстрілу (відео)
Прикордонники врятували життя ухилянту, який намагався переплисти Тису (відео)
Прикордонники врятували життя ухилянту, який намагався переплисти Тису (відео)
ДСНС показала наслідки російського удару по Дніпру (фото)
ДСНС показала наслідки російського удару по Дніпру (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Андрюс Кубілюс: Захід вирішив, що Путін – жаба, яку можна зварити, але робити це потрібно повільно
29K
Воїн із передової звернувся до ухилянтів: Якщо ви люди й у вас є права, то хто ж тоді ми?
25K
Німеччина розкрила кількість переданих Україні танків Leopard
19K
Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
15K
«Переворот» у театрі Франка. Першу сцену країни очолить колишній міністр культури
4443
Роберт Кеннеді стрімко набирає підтримку на президентських перегонах у США – ЗМІ

Новини

Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
Сьогодні, 06:04
Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня
Сьогодні, 05:17
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Україну накрив пил з Сахари: у чому небезпека та як захиститися
Вчора, 10:33
Чергова атака на Харків, вибори в Туреччині: головне за ніч
Вчора, 06:19
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 1 квітня
Вчора, 04:50

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua