Притула посперечався з військовим і втрапив у скандал

Валерій Жемчужніков прокоментував допис Сергія Притули про передавання ЗСУ транспорту, купленого за донати

Відомий український волонтер та громадський діяч Сергій Притула втрапив у скандал через образливий коментар у бік військового. Так, у дописі на своїй Facebook-сторінці Притула грубо відповів на коментар військового 3-ї окремої штурмової бригади Валерія Жемчужнікова.

Валерій Жемчужніков прокоментував допис Сергія Притули про передавання ЗСУ транспорту, купленого за донати.

«А де розробки, де інженери. Розмінування за допомогою фпв (FPV-дронів, – ред.). І багато інших розробок, які допоможуть перемогти. Вам не набридло купу грошей витрачати на залізо, яке буде жерти топляк», – написав військовий 3-ї ОШБр у коментарі.

Допис Сергія Притули у Facebook фото: скриншот

Відповідь Притули була занадто емоційною та грубою.

«У мене у мами є вівчар німецький, Князь. Велика така собака. Так у нього спробуйте від***ктати. Інших пропозицій поки нема», – написав Сергій Притула.

Проте згодом Сергій Притула видалив свій коментар і перепросив у військового, заявивши, що сприйняв його за бота. За словами волонтера, військовий прийняв його вибачення та наголосив, що помилки треба визнавати.

Допис Сергія Притули у Facebook фото: скриншот

«Косяки треба визнавати, якими б огидними вони не були. Відбувся класичний «френдлі фаєр». Перепросив у Валерія з 3 ОШБр, коменти якого сприйняв за коменти бота. Вибачення прийняті. Дякую воїну за службу, розуміння і почуття гумору. Поговорили, порозумілись, працюємо далі. Зрештою, не чужі люди, фонд багацько допомагає бригаді. Знаю, що у когось «осад залишиться», але якщо ми з бійцем порозумілись, то і ви заспокійтесь!», – написав Сергій Притула.

Нагадаємо, колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час обговорення проблеми щодо демобілізації військових ЗСУ довела депутатку Інну Совсун до сліз просто під час ефіру.

Також на Хмельниччині розгорівся скандал із «побиттям» активістки в ТЦК.