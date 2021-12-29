  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Зеленський передав готель «Україна» Мінінфраструктури

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зеленський підписав указ щодо передачі державного підприємства &laquo;Готель &laquo;Україна&raquo; - Зеленський передав готель «Україна» Мінінфраструктури
    Зеленський підписав указ щодо передачі державного підприємства «Готель «Україна»
    фото з відкритих джерел

    Зеленський підписав указ щодо передачі державного підприємства «Готель «Україна»

    Президент Володимир Зеленський підписав указ про передачу Міністерству інфраструктури готелю «Україна», розташованого у Києві на вулиці Інститутській. Відповідний документ оприлюднений Офісом президента України.

    «Погодитися із пропозицією Міністерства інфраструктури України та Державного управління справами щодо передачі державного підприємства «Готель «Україна» (м. Київ, вул. Інститутська, 4), що перебуває в управлінні Державного управління справами, до сфери управління Міністерства інфраструктури України», – йдеться у тексті указу.

    Також Зеленський постановив Кабінету Міністрів та Державному управлінню справами забезпечити передачу в установленому порядку державного підприємства «Готель «Україна» з управління Державного управління справами до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

    Указ набуває чинності із дня його опублікування.

    У документі зазначається, що метою таких дій є впорядкування використання об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами.

    Готель «Україна» побудований у 1961 році. Спочатку готель називався «Москва». Готель перейменували у 2001 році з нагоди 10-річчя незалежності України.

    До слова, 15 липня влада відрапортувала про першу успішну приватизацію за своєї каденції – готель «Дніпро» в центрі Києва пішов з молотка. За стартової ціни понад 80 млн грн він проданий більше, ніж за 1.1 млрд грн.

    Пізніше ЗМІ повідомили, що компанія «Смартленд», яка запропонувала 1,11 млрд грн за готель на аукціоні та перемогла торги, може бути пов'язана з росіянами.

    Читайте також: Готель «Дніпро» та інші «жирні» об’єкти. Останній великий розпродаж: усі подробиці
    Теги: Київ ціни Володимир Зеленський Україна президент готель указ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський передав готель «Україна» Мінінфраструктури