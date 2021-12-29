Зеленський передав готель «Україна» Мінінфраструктури

Зеленський підписав указ щодо передачі державного підприємства «Готель «Україна»

Президент Володимир Зеленський підписав указ про передачу Міністерству інфраструктури готелю «Україна», розташованого у Києві на вулиці Інститутській. Відповідний документ оприлюднений Офісом президента України.

«Погодитися із пропозицією Міністерства інфраструктури України та Державного управління справами щодо передачі державного підприємства «Готель «Україна» (м. Київ, вул. Інститутська, 4), що перебуває в управлінні Державного управління справами, до сфери управління Міністерства інфраструктури України», – йдеться у тексті указу.

Також Зеленський постановив Кабінету Міністрів та Державному управлінню справами забезпечити передачу в установленому порядку державного підприємства «Готель «Україна» з управління Державного управління справами до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

Указ набуває чинності із дня його опублікування.

У документі зазначається, що метою таких дій є впорядкування використання об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами.

Готель «Україна» побудований у 1961 році. Спочатку готель називався «Москва». Готель перейменували у 2001 році з нагоди 10-річчя незалежності України.

До слова, 15 липня влада відрапортувала про першу успішну приватизацію за своєї каденції – готель «Дніпро» в центрі Києва пішов з молотка. За стартової ціни понад 80 млн грн він проданий більше, ніж за 1.1 млрд грн.

Пізніше ЗМІ повідомили, що компанія «Смартленд», яка запропонувала 1,11 млрд грн за готель на аукціоні та перемогла торги, може бути пов'язана з росіянами.