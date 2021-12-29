Росія може посилити кібератаки на Заході через Україну – ЗМІ

Офіцер британської військової розвідки припустив, що Росія задумує кібервійну проти України та Заходу

Причиною кібератак може стати те, що Захід підтримує Україну та вимагає від Кремля прибрати свої війська від її кордонів

Росія може активізувати кібератаки на західні країни. Таке припущення висловили військові експерти у Великій Британії, пише Daily Mirror.

Видання зазначило, що причиною кібератак може стати те, що Захід підтримує Україну у конфлікті з Росією та вимагає від Кремля прибрати свої війська від її кордонів. Росія ж, у свою чергу, вимагає від НАТО не розширюватись за рахунок України. Ситуація ускладнюється тим, що цього року літаки НАТО майже 300 разів стикалися з літаками Москви.

Зокрема, офіцер британської військової розвідки припустив, що Росія задумує кібервійну проти України та Заходу. Ім'я офіцера видання не називає.

«Кібератаки за самою своєю природою можуть розглядатися як несмертельні. Проте ті можуть вплинути на оборону, енергетику, бізнес, фінанси та служби екстреної допомоги - все це може призвести до загибелі людей, вони можуть стати руйнівними», – сказав експерт у коментарі ЗМІ.

Він також зазначив, що така тактика цілком відповідає ідеалу гібридної війни, яким часто користується Росія.

«Це відповідає ідеалу гібридної війни Росії – використання як прямого, так і непрямого конфлікту для атаки та підриву ворога, і, ймовірно, що Москва скористається цим», – заявив колишній офіцер британської військової розвідки.

Нагадаємо, НАТО вперше проведе великі кібернавчання у Києві.

Також The New York Times повідомив, що Сполучені Штати та Велика Британія направили в Україну експертів з кібервійни, сподіваючись краще підготувати країну до протистояння наступному кроку президента Росії Володимира Путіна.

Чиновники у Білому домі відмовилися розповідати подробиці про кіберфахівців, що працюватимуть в українських державних органах. Проте офіційні особи заявили про намір розширювати подібну підтримку. Британська сторона також відмовилася від додаткових коментарів.

Раніше США звинуватили РФ у причетності до кібератак на розробки вакцин проти Covid-19.

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