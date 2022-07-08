Скільки в Україні народилося дітей після початку вторгнення РФ: оприлюднено дані

За більш ніж чотири місяці війни в Україні народилося понад 102 тис. малюків

Найбільше дітей за час повномасштабної війни народилося на Львівщині

З 24 лютого, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні народилося 102 575 малюків. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства юстиції України.

У відомстві також назвали регіони, у яких народилося найбільше немовлят. Ідеться про Львівську (9079), Дніпропетровську (8397), Одеську (7530), Закарпатську (5495 дітей), Вінницьку (5273 дітей) області, а також Київ (7591).

Нагадаємо, раніше Міністерство юстиції України надало «Главкому» перелік рідковживаних та незвичних імен, які отримали діти при державній реєстрації народження з початку війни. Серед незвичних імен – Ян Джевелін (хлопчик, який народився у Вінницькій області) і Джавеліна (дівчинка з Києва). Вказані імена надано на честь іноземної зброї, за допомогою якої українська армія успішно знищує рашистів.

Також раніше співробітниця відділу досліджень демографічних процесів та демографічної політики Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАНУ, кандидатка економічних наук Світлана Аксьонова розповіла, як змінюється демографічна ситуація в Україні.

Додамо, що раніше в ООН заявляли, що Україна серед країн-лідерів за темпами скорочення населення. До 2050 року населення України може зменшитися до 35 млн.