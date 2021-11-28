До 2050 року населення України може скоротитися до 35 млн – ООН

Близько третини українців помирає у віці до 65 років

Україна – один із лідерів за темпами скорочення населення

Україна серед країн-лідерів за темпами скорочення населення, яке до 2050 року може зменшитися до 35 млн. Про це йдеться в аналітичній довідці ООН «Демографічні процеси».

«Населення України скорочується одним із найшвидших у світі темпів, та, ймовірно, зменшиться до 35 мільйонів до 2050 року», – йдеться в документі.

Низький коефіцієнт народжуваності, високий рівень смертності та постійне зростання рівня зовнішньої міграції руйнують людський капітал України, а отже, й основу для сталого розвитку. Недостатній рівень добробуту та відсутність у жінок можливостей поєднувати кар’єру й догляд за дітьми залишається одним із чинників, що заважають українцям мати бажану кількість дітей, вважають в ООН.

Як зазначається в довідці, поширеність поведінки з високим ступенем ризику та неінфекційні хвороби є одними з основних причин одного з найвищих рівнів смертності в Європі, особливо серед чоловіків. Близько третини українців помирає у віці до 65 років. Понад половині цих смертей можна запобігти.

За даними приблизних підрахунків, за межами країни постійно перебуває близько 3 мільйонів українських працівників, і їхня чисельність, ймовірно, надалі зростатиме.

Нагадаємо, вже 42,4% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19.

Раніше повідомлялося, що 17 листопада Третій комітет 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН ухвалив проєкт оновленої резолюції «Ситуація з правами людини у тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та м.Севастополь, Україна».