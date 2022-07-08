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    Політика

    Парламент спростив процедуру виїзду дітей за кордон

    Для виїзду за кордон дітей до 16 років необхідний дозвіл обох батьків&nbsp; - Парламент спростив процедуру виїзду дітей за кордон
    Для виїзду за кордон дітей до 16 років необхідний дозвіл обох батьків 
    фото ілюстративне

    Дозвіл можна надати у застосунку «Дія»

    Верховна Рада спростила процедуру надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон під час воєнного стану. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко в Telegram.

    Згідно з документом, один із батькі може давати дозвіл на тимчасовий виїзд дитини до 16 років за кордон у додатку «Дія». Поки що відповідної послуги там немає, але, мабуть, її незабаром додадуть.

    У прийнятому законопроекті також визначено перелік підстав, коли один із батьків може вивозити за кордон дитину до 16 років взагалі без згоди другого:

    • у разі смерті другого з батьків або набрання чинності рішенням суду про оголошення його померлим;
    • якщо другий з батьків позбавлений батьківських прав або суд визнав його безвісно відсутнім або недієздатним;
    • якщо дитина чи другий батько є іноземцями чи особами без громадянства;
    • якщо дитина їде у супроводі матері-одиначки;
    • за наявності у другого з батьків заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три місяці;
    • якщо суд дозволив виїзд за межі України дитину без згоди другої.

    Раніше в МВС повідомляли, які документи необхідні для проходження прикордонного контролю.

    До цього, кандидат юридичних наук Григорій Усатий пояснив, які потрібні документи для виїзду дитини за кордон.

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    Теги: росія окупанти Верховна Рада війна Україна кордон окупація парламент #stoprussia
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    Парламент спростив процедуру виїзду дітей за кордон