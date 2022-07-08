Парламент спростив процедуру виїзду дітей за кордон
Дозвіл можна надати у застосунку «Дія»
Верховна Рада спростила процедуру надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон під час воєнного стану. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко в Telegram.
Згідно з документом, один із батькі може давати дозвіл на тимчасовий виїзд дитини до 16 років за кордон у додатку «Дія». Поки що відповідної послуги там немає, але, мабуть, її незабаром додадуть.
У прийнятому законопроекті також визначено перелік підстав, коли один із батьків може вивозити за кордон дитину до 16 років взагалі без згоди другого:
- у разі смерті другого з батьків або набрання чинності рішенням суду про оголошення його померлим;
- якщо другий з батьків позбавлений батьківських прав або суд визнав його безвісно відсутнім або недієздатним;
- якщо дитина чи другий батько є іноземцями чи особами без громадянства;
- якщо дитина їде у супроводі матері-одиначки;
- за наявності у другого з батьків заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три місяці;
- якщо суд дозволив виїзд за межі України дитину без згоди другої.
Раніше в МВС повідомляли, які документи необхідні для проходження прикордонного контролю.
До цього, кандидат юридичних наук Григорій Усатий пояснив, які потрібні документи для виїзду дитини за кордон.