Парламент спростив процедуру виїзду дітей за кордон

Для виїзду за кордон дітей до 16 років необхідний дозвіл обох батьків

Дозвіл можна надати у застосунку «Дія»

Верховна Рада спростила процедуру надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон під час воєнного стану. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко в Telegram.

Згідно з документом, один із батькі може давати дозвіл на тимчасовий виїзд дитини до 16 років за кордон у додатку «Дія». Поки що відповідної послуги там немає, але, мабуть, її незабаром додадуть.

У прийнятому законопроекті також визначено перелік підстав, коли один із батьків може вивозити за кордон дитину до 16 років взагалі без згоди другого:

у разі смерті другого з батьків або набрання чинності рішенням суду про оголошення його померлим;

якщо другий з батьків позбавлений батьківських прав або суд визнав його безвісно відсутнім або недієздатним;

якщо дитина чи другий батько є іноземцями чи особами без громадянства;

якщо дитина їде у супроводі матері-одиначки;

за наявності у другого з батьків заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три місяці;

якщо суд дозволив виїзд за межі України дитину без згоди другої.

Раніше в МВС повідомляли, які документи необхідні для проходження прикордонного контролю.

До цього, кандидат юридичних наук Григорій Усатий пояснив, які потрібні документи для виїзду дитини за кордон.

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