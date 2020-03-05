Шмигаль провів перше засідання нового Кабміну



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Шмигаль заявив, що уряд має швидко увійти у темп

Засідання було присвячено підготовчим та технічним кадровим питанням

Новопризначений прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів перше установче засідання нового Кабінету міністрів.

Як повідомляє Урядовий портал, воно було присвячене підготовчим та технічним кадровим питанням.

«На нас чекає багато роботи, ми маємо швидко увійти у темп. Хочу зазначити, що уряд, міністерства зроблять максимально необхідне для того, щоб результат був позитивним і відчувався людьми. Тому сьогодні ми маємо проголосувати, в першу чергу, за необхідні для запуску нового уряду кадрові рішення», - сказав Шмигаль.

За його словами, нині перед Кабміном стоять серйозні виклики – економічні, соціальні, політичні. «Ми свідомі, що розв'язання задач буде нелегким. Тому на наступне засідання ми вже сьогодні готуємо ті рішення, які відображають озвучені мною вчора в парламенті тези - від впровадження реформ до готовності країни до можливого спалаху коронавірусу», - заявив Шмигаль.

Враховуючи також ситуацію з виявленим прецедентом розповсюдження коронавірусу в країні та ситуацію в цілому у світі, на першому засіданні було прийнято рішення про підсилення оперативного штабу з питань запобігання занесенню та поширенню на територію України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19.

Як повідомлялося, 4 березня цього року Верховна Рада призначила новий уряд.

«Слуги народу» ще не визначилися з чотирма міністрами.

У Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. За його відставку проголосували 353 депутати.