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    Сніг, ожеледиця та дощі: прогноз погоди в Україні на 2 грудня

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    Невеликі опади у вигляді снігу та дощу очікуються лише у північно-західній частині країни - Сніг, ожеледиця та дощі: прогноз погоди в Україні на 2 грудня

    Невеликі опади у вигляді снігу та дощу очікуються лише у північно-західній частині країни

    фото з відкритих джерел

    Синоптики прогнозують вночі морози до -4 та ожеледицю на дорогах

    Сьогодні, 2 грудня в більшості західних, північних та Вінницькій областях очікується мокрий сніг з переходом в дощ. Синоптики прогнозують вночі морози до -4 та ожеледицю на дорогах, окрім півдня та сходу. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У західних областях температура повітря вдень становитиме +6 +10 градусів, вночі від +4 до -2. Протягом доби сніжитиме.

    На півночі стовпчики термометра покажуть вдень +3 +7 градусів, а вночі -1 -3. Снігопади очікуються протягом доби.

    У східних областях вдень +3 +6 градусів, а вночі очікується до -2 -4. Опадів не прогнозується.

    На півдні країни температура повітря вдень підніметься до +9 +12, а вночі коливатиметься від +5 до -2. Без опадів.

    У центральних областях вдень до +4 +9, а вночі -1 -3 градуси морозу. Сніжитиме лише у Вінницький області, на решті територій без опадів.

    Сьогодні в столиці вночі синоптики прогнозують вночі невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вдень без опадів. Стовпчики термометра вдень покажуть +5 +7 градусів, а вночі -1 -3.

    Нагадаємо, цього тижня у більшості областей України очікується сніг. Однак це ще не буде стійкий пухкий сніговий покрив.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря дощ
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    Сніг, ожеледиця та дощі: прогноз погоди в Україні на 2 грудня