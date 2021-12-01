Листопад у Києві ввійшов у десятку найтепліших за 140 років
Цьогорічний листопад радував теплом киян
Метеорологічна осінь у Києві ще триває
Середньомісячна температура цьогорічного листопада в Києві склала +4,8°С, що вище за кліматичну норму 1991-2020 рр. на 2,2°С. Цьогорічний листопад у столиці ввійшов у десятку найтепліших з 1881 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
За даними спостережень метеостанції обсерваторії, найхолоднішим днем було 17 листопада, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -7,1°С, а найтеплішим – 5 листопада, коли максимальна температура досягла +15,8°С.
У Києві на проспекті Науки за місяць випало 29 мм опадів, що склало 63% кліматичної норми.
Кліматологи зазначили, що метеорологічна осінь у Києві триватиме доти, поки середньодобова температура повітря стійко не перетне позначку 0°С в бік зниження. Середня багаторічна дата такого переходу – 29 листопада.
Нагадаємо, 23 листопада в Києві пішов перший сніг цьогорічного осінньо-зимового періоду.
До слова, у період новорічних свят в Україні температура повітря може опуститися до -15 градусів. Однак снігу, на жаль, не варто очікувати.
- Цьогорічний жовтень у Києві потрапив до трійки найсухіших за 130 років
- Перший сніг у листопаді та тепло у грудні: синоптик здивував прогнозом до кінця року
- 2022 рік принесе погодні аномалії: причина – незвичайне природне явище
- Зима із сюрпризами, а весна – рання: синоптик спрогнозував початок 2022 року