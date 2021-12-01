Листопад у Києві ввійшов у десятку найтепліших за 140 років

Метеорологічна осінь у Києві ще триває

Середньомісячна температура цьогорічного листопада в Києві склала +4,8°С, що вище за кліматичну норму 1991-2020 рр. на 2,2°С. Цьогорічний листопад у столиці ввійшов у десятку найтепліших з 1881 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, найхолоднішим днем було 17 листопада, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -7,1°С, а найтеплішим – 5 листопада, коли максимальна температура досягла +15,8°С.

У Києві на проспекті Науки за місяць випало 29 мм опадів, що склало 63% кліматичної норми.

Кліматологи зазначили, що метеорологічна осінь у Києві триватиме доти, поки середньодобова температура повітря стійко не перетне позначку 0°С в бік зниження. Середня багаторічна дата такого переходу – 29 листопада.

Нагадаємо, 23 листопада в Києві пішов перший сніг цьогорічного осінньо-зимового періоду.

До слова, у період новорічних свят в Україні температура повітря може опуститися до -15 градусів. Однак снігу, на жаль, не варто очікувати.

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