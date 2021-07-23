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    «Ви там геть подуріли?» Тимошенко емоційно звернулася до уряду

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    Тимошенко акцентувала увагу на тому, що уряд лише поглиблюєте епоху бідності, в якій перебувають українці - «Ви там геть подуріли?» Тимошенко емоційно звернулася до уряду
    Тимошенко акцентувала увагу на тому, що уряд лише поглиблюєте епоху бідності, в якій перебувають українці
    Фото: з відкритих джерел

    Тимошенко наголосила, що головне завдання уряду – підвищувати зарплати та пенсії, а не тарифи та ціни

    Лідерка «Батьківщини» емоційно звернулася до уряду, написавши у Facebook, що влада не відмовилася від ідеї услід за збільшенням вартості газу підняти ціни й на електроенергію. Такі дії нардепка вважає просто неприпустимими.

    «Вже з першого серпня тарифи планують підвищити аж до 3,5 гривень за кіловат. Маю запитання до уряду – ви там всі геть подуріли, чи що?

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    Скільки можна випробовувати терпіння людей? Скільки можна латати дірки у бюджеті, яких ви наробили власною некомпетентністю, за рахунок українців?» – запитала нардепка.

    Тимошенко наголосила, що головне завдання уряду – підвищувати зарплати та пенсії, а не тарифи та ціни.

    Лідерка партії «Батьківщина» підкреслила, що вимагає запровадити мораторій на підвищення тарифів і негайно ухвалити законопроєкти, які пустять на потреби людей газ вітчизняного видобутку та найдешевшу атомну електроенергію. «Це дозволить не підвищувати, а навпаки, суттєво знизити тарифи», – резюмувала вона.

    Тимошенко додала, що що уряд лише поглиблюєте епоху бідності, в якій перебувають українці.

    Нагадаємо, що партія ВО «Батьківщина» збирається працювати все літо, попри канікули у Верховній Раді.

    Депутатка попередила, що її команда «боротиметься за кожен клаптик і не дозволить зігнати людей із землі».

    Також Тимошенко анонсувала масові протести по всій Україні. Нещодавно з промовою вона виступила на базарі в Тернополі.

    Зазначимо, ЦВК відмовила «Батьківщині» в організації референдуму щодо ринку землі.

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    Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина депутат
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    «Ви там геть подуріли?» Тимошенко емоційно звернулася до уряду