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    Риби-наркомани. Мешканці річок можуть бути залежними від метамфетаміну, що потрапляє у водойми

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    У новому дослідженні вчені спеціально зосередилися на кумжі (Salmo trutta), яка водиться на всіх континентах, крім Антарктиди - Риби-наркомани. Мешканці річок можуть бути залежними від метамфетаміну, що потрапляє у водойми
    У новому дослідженні вчені спеціально зосередилися на кумжі (Salmo trutta), яка водиться на всіх континентах, крім Антарктиди
    Фото: Ян Бланко/Instagram

    Після вживання людьми, метамфетамін потрапляє в річки через каналізаційні системи

    Науковці після проведених досліджень над мешканцями водойм, заявили, що риби можуть підсісти на метамфетамін, який потрапляє в річки такою мірою, що вони починають шукати наркотики у воді.

    Після вживання людьми, метамфетамін потрапляє в річки через каналізаційні системи. «Там, де є люди, які вживають метамфетамін, там також спостерігається забруднення метамфетаміном прісних вод», – зазначив Павло Хоркі, доцент і поведінковий еколог Чеського університету природничих наук у Празі, повідомляє Live Science.

    За статистикою, метамфетамін забруднює річки по всьому світу, при цьому концентрація препарату коливається від декількох нанограмів до десятків мікрограмів на літр води. З огляду на глобальну поширеність метамфетаміну в річках, Хоркі та його колеги задалися питанням, чи може риба підсісти на цей наркотик.

    Нове лабораторне дослідження передбачає, що так, навіть незначної кількості метамфетаміну може бути достатньо, щоб викликати залежність у прісноводних риб, кажуть вчені.

    Проте, експерти кажуть, що, хоча риба, яка брала участь в дослідженні, шукала воду, в якій є метамфетамін, цього може бути недостатньо, щоб сказати, що вони дійсно «залежні від наркотиків».

    У новому дослідженні вчені спеціально зосередилися на кумжі (Salmo trutta), яка водиться на всіх континентах, крім Антарктиди, каже Хоркі. Дослідники помістили 60 риб у резервуар без наркотиків і ще 60 у резервуар, наповнений 1 мікрограмом метамфетаміну на літр води.

    Учені також зʼясували, що в перші чотири дні після заміни акваріуму риба, яка зазнала впливу метамфетаміну, більшою мірою хотіла воду з наркотиками порівняно з рибами, які не піддавалися впливу метамфетаміну.

    Тим часом, в Ісландії провели успішні експерименти з чотириденним робочим тижнем за участю 2,5 тис. людей. Працівники, які брали участь у випробуваннях, працювали 35-36 годин на тиждень.

    Також в окупованому Росією Донецьку, в одному з водоймищ з'явилися риби з сімейства піраньєвих, відмінною рисою яких є дуже гострі зуби. Фотографіями екзотичних риб поділився популярний український користувач Twitter з ніком Necro Mancer.

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    Теги: вода наркотики риба
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    Риби-наркомани. Мешканці річок можуть бути залежними від метамфетаміну, що потрапляє у водойми