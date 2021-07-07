Риби-наркомани. Мешканці річок можуть бути залежними від метамфетаміну, що потрапляє у водойми

У новому дослідженні вчені спеціально зосередилися на кумжі (Salmo trutta), яка водиться на всіх континентах, крім Антарктиди

Після вживання людьми, метамфетамін потрапляє в річки через каналізаційні системи

Науковці після проведених досліджень над мешканцями водойм, заявили, що риби можуть підсісти на метамфетамін, який потрапляє в річки такою мірою, що вони починають шукати наркотики у воді.

Після вживання людьми, метамфетамін потрапляє в річки через каналізаційні системи. «Там, де є люди, які вживають метамфетамін, там також спостерігається забруднення метамфетаміном прісних вод», – зазначив Павло Хоркі, доцент і поведінковий еколог Чеського університету природничих наук у Празі, повідомляє Live Science.

За статистикою, метамфетамін забруднює річки по всьому світу, при цьому концентрація препарату коливається від декількох нанограмів до десятків мікрограмів на літр води. З огляду на глобальну поширеність метамфетаміну в річках, Хоркі та його колеги задалися питанням, чи може риба підсісти на цей наркотик.

Нове лабораторне дослідження передбачає, що так, навіть незначної кількості метамфетаміну може бути достатньо, щоб викликати залежність у прісноводних риб, кажуть вчені.

Проте, експерти кажуть, що, хоча риба, яка брала участь в дослідженні, шукала воду, в якій є метамфетамін, цього може бути недостатньо, щоб сказати, що вони дійсно «залежні від наркотиків».

У новому дослідженні вчені спеціально зосередилися на кумжі (Salmo trutta), яка водиться на всіх континентах, крім Антарктиди, каже Хоркі. Дослідники помістили 60 риб у резервуар без наркотиків і ще 60 у резервуар, наповнений 1 мікрограмом метамфетаміну на літр води.

Учені також зʼясували, що в перші чотири дні після заміни акваріуму риба, яка зазнала впливу метамфетаміну, більшою мірою хотіла воду з наркотиками порівняно з рибами, які не піддавалися впливу метамфетаміну.

Тим часом, в Ісландії провели успішні експерименти з чотириденним робочим тижнем за участю 2,5 тис. людей. Працівники, які брали участь у випробуваннях, працювали 35-36 годин на тиждень.

Також в окупованому Росією Донецьку, в одному з водоймищ з'явилися риби з сімейства піраньєвих, відмінною рисою яких є дуже гострі зуби. Фотографіями екзотичних риб поділився популярний український користувач Twitter з ніком Necro Mancer.