«Сьогодні вночі я думками з вами». Депутатка попалася в Раді за інтимною перепискою з незнайомкою (фото)



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Народна депутатка Ірина Констанкевич з депутатської групи «За майбутнє»

Особисте листування депутатки сфотографували 18 вересня

Журналіст зняв особисте листування народної депутатки Ірини Констанкевич з депутатської групи «За майбутнє» під час засідання Верховної Ради 18 вересня.

Як пише «Апостроф», телефон нардепа був відкритий на чаті з кимось, хто недвозначно висловлював свою симпатію: «Як би я хотіла зараз бути поруч з вами... Сьогодні вночі я думками з вами». При цьому співрозмовниця цікавилася, чи може вона зателефонувати Констанкевич. На що нардеп відповіла: «Чекаю на ваш дзвінок щовечора».

Після цього співрозмовниця відправляє депутату голосове повідомлення, а Констанкевич у відповідь їй – фото в Раді.