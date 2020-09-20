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    Суспільство

    «Сьогодні вночі я думками з вами». Депутатка попалася в Раді за інтимною перепискою з незнайомкою (фото)

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    <p>Народна депутатка Ірина Констанкевич з депутатської групи &laquo;За майбутнє&raquo;&nbsp;</p> - «Сьогодні вночі я думками з вами». Депутатка попалася в Раді за інтимною перепискою з незнайомкою (фото)

    Народна депутатка Ірина Констанкевич з депутатської групи «За майбутнє» 

    Особисте листування депутатки сфотографували 18 вересня

    Журналіст зняв особисте листування народної депутатки Ірини Констанкевич з депутатської групи «За майбутнє» під час засідання Верховної Ради 18 вересня.

    Як пише «Апостроф», телефон нардепа був відкритий на чаті з кимось, хто недвозначно висловлював свою симпатію: «Як би я хотіла зараз бути поруч з вами... Сьогодні вночі я думками з вами». При цьому співрозмовниця цікавилася, чи може вона зателефонувати Констанкевич. На що нардеп відповіла: «Чекаю на ваш дзвінок щовечора».

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    Після цього співрозмовниця відправляє депутату голосове повідомлення, а Констанкевич у відповідь їй – фото в Раді.

    Верховна Рада депутат телефон журналіст
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