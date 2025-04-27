Сонячно, але холодно: яку погоду очікувати в Україну на Провідну неділю

У Києві 27 квітня буде сонячно та прохолодно

Найближчої ночі в більшості областей України на ґрунті можливі заморозки

На Провідну неділю в Україні очікується переважно сонячна, але холодна погода. Невеликі дощі можливі лише на сході країни та у північно-східних регіонах. У Сумській області вночі ймовірний мокрий сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на синоптика, ведучу Наталку Діденко.

Вдень температура повітря по всій території України триматиметься на рівні +10…+16 градусів. Найближчої ночі в більшості областей України на ґрунті можливі заморозки.

У Києві 27 квітня буде сонячно та прохолодно: вночі температура становитиме +1…+3 градуси, на ґрунті прогнозуються заморозки, вдень очікується +10…+12 градусів.

Синоптики радять одягатися тепліше, адже вже зранку багато українців відвідуватимуть кладовища, вшановуючи пам’ять рідних, близьких і навіть незнайомих людей, які потребують нашої молитви та пам’яті.

«Главком» розповідав, що у Поминальні дні прийнято відвідувати могили померлих родичів, друзів та близьких людей. На цвинтар приносять живі квіти, гілочки освяченої верби або сухоцвіти.

Біля могили запалюються лампадки. Церква рекомендує приносити на цвинтар свічки з чорними стрічками.

Крім того, на Проводи традиційно приносять на цвинтар пасхальні частування: паски, крашанки, буженина та інші страви. Рекомендується віддати їжу жебракам або залишити на могилках, щоб ті, хто потребує, змогли забрати її.

Перед відвідинами могил родичів та близьких віряни зазвичай ідуть до церкви і моляться за упокій душ померлих.