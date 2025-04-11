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В Україні мокрий сніг: погода на 11 квітня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні мокрий сніг: погода на 11 квітня
У Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів
фото з відкритих джерел

Температура вдень 1-6° тепла, на сході країни до 8°. В Карпатах сніг, температура вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.

Сьогодні, 11 квітня, в Україні очікується мокрий сніг та дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Мокрий сніг, вдень місцями з дощем, у Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях вночі та вранці значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, лише у північних та Вінницькій областях без істотних опадів.
Вночі та вранці в більшості областей на дорогах місцями ожеледиця.

Температура вдень 1-6° тепла, на сході країни до 8°. В Карпатах сніг, температура вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.

Прогноз погоди на 11 квітня
Прогноз погоди на 11 квітня
Укргідрометцентр

Вітер північно-західний, у східних областях південно-східний, 7-12 м/с, у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви 15-20 м/с. 

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Теги: прогноз погоди погода Укргідрометцентр

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