Поминальні дні після Великодня: коли і як відзначаємо

Цьогоріч Радониця припадає на період з 23 по 25 квітня

У ці дні прийнято відвідувати могили померлих родичів, друзів та близьких людей

Через декілька днів після Великодня починаються Поминальні дні (Радониця), у народі ще відомі як Проводи або Гробки. Вони розпочинаються через тиждень після Світлого Христового Воскресіння. Вважається, що саме в цей час душа померлих набуває спокою. Цьогоріч Радониця випадає на період з 23 по 25 квітня.

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Як прийнято проводити Поминальні дні

У Поминальні дні прийнято відвідувати могили померлих родичів, друзів та близьких людей. На цвинтар приносять живі квіти, гілочки освяченої верби або сухоцвіти.

Біля могили запалюються лампадки. Церква рекомендує приносити на цвинтар свічки з чорними стрічками.

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Крім того, на Проводи традиційно приносять на цвинтар пасхальні частування: паски, крашанки, буженина та інші страви. Рекомендується віддати їжу жебракам або залишити на могилках, щоб ті, хто потребує, змогли забрати її.

Перед відвідинами могил родичів та близьких віряни зазвичай ідуть до церкви і моляться за упокій душ померлих.

Що не можна робити в цей час

Забороняється влаштовувати на цвинтарі веселощі та голосно кричати.

Під забороною куріння біля могил.

Поганим знаком вважається озирнутися на могилку, покидаючи цвинтар. Таким чином можна захопити душу покійного та принести її додому.

На цвинтар не варто йти вагітним жінкам, немовлятам та дітям до семи років. За народним повір'ям, молода душа змушує померлих згадати земне життя і провокує заздрість. Це загрожує тим, що мертві можуть спробувати забрати її до себе.

Під забороною пишні трапези та застілля на цвинтарі. Це місце – для згадки про померлих рідних та молитви за їхній упокій. Поминальний обід краще влаштувати вдома.

Нагадаємо, що київська міська влада затвердила графік проведення поминальних днів на кладовищах у 2023 році, однак закликала мешканців за можливості утриматися від відвідування місць поховань і культових споруд в умовах воєнного стану.