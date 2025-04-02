1 квітня Київ встановив новий рекорд опадів за всю історію спостережень

У столиці за добу випало 43% місячної норми опадів

1 квітня у Києві випала рекордна кількість опадів із 1891 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

Повідомляється, що за добу в місті зафіксували 18,1 мм опадів, що на 3,5 мм більше, ніж попередній рекорд – тоді випало 14,6 мм опадів. а один день

«У Києві за добу випало 43% місячної норми опадів», – повідомляє обсерваторія.

Нагадаємо, столичні кліматологи підбили погодні підсумки березня. Він став найтеплішим у рейтингу спостережень у Києві з 1881 року. Повідомляється, що середньомісячна температура повітря у Києві у березні склала 7,4℃, що на 4,9℃ перевищила кліматичну норму.

Раніше повідомлялося, що цьогорічна зима тривала всього 24 дні. Це найкоротший зимовий період у столиці за весь час спостережень, за виключенням зими 2019-2020 років, коли вона взагалі не наступала. У Києві розпочався один з найприємніших моментів ранньої весни – цвітіння абрикосів. Ці дерева легко можна знайти чи не у кожному столичному дворі. Цвітіння абрикосових дерев може тривати до 10 днів.