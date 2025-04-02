Головна Київ Новини
search button user button menu button

1 квітня Київ встановив новий рекорд опадів за всю історію спостережень

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
1 квітня Київ встановив новий рекорд опадів за всю історію спостережень
За добу в Києві зафіксовано 18,1 мм опадів
фото: glavcom.ua

У столиці за добу випало 43% місячної норми опадів 

1 квітня у Києві випала рекордна кількість опадів із 1891 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського. 

Повідомляється, що за добу в місті зафіксували 18,1 мм опадів, що на 3,5 мм більше, ніж попередній рекорд – тоді випало 14,6 мм опадів. а один день

«У Києві за добу випало 43% місячної норми опадів», – повідомляє обсерваторія. 

Нагадаємо, столичні кліматологи підбили погодні підсумки березня. Він став найтеплішим у рейтингу спостережень у Києві з 1881 року. Повідомляється, що середньомісячна температура повітря у Києві у березні склала 7,4℃, що на 4,9℃ перевищила кліматичну норму. 

Раніше повідомлялося, що цьогорічна зима тривала всього 24 дні. Це найкоротший зимовий період у столиці за весь час спостережень, за виключенням зими 2019-2020 років, коли вона взагалі не наступала. У Києві розпочався один з найприємніших моментів ранньої весни – цвітіння абрикосів. Ці дерева легко можна знайти чи не у кожному столичному дворі. Цвітіння абрикосових дерев може тривати до 10 днів. 

Читайте також:

Теги: Київ рекорд весна погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ярмарки пройдуть у всіх районах столиці
У Києві 11-16 березня відбудуться продовольчі ярмарки: перелік локацій
10 березня, 11:44
Офіційні попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні уповноважений надавати виключно Український гідрометеорологічний центр
Україну накриє ураган руйнівної потужності? Роз'яснення Укргідрометцентру
10 березня, 15:40
Патрульна поліція Києва радить у разі виявлення підозрілих предметів не панікувати і одразу телефонувати на лінію 112
У Києві жінка прибирала листя і виявила смертельно небезпечну знахідку
10 березня, 12:38
Форман помер у віці 76 років
Помер легендарний американський боксер
22 березня, 04:32
Надзвичайники визволили чоловіка з ліфтової шахти
У Києві рятувальники прийшли на допомогу чоловіку, який застряг у ліфтовій шахті 
22 березня, 22:52
Через повалене дерево на Печерському узвозі, рух транспорту тимчасово перекрити
Негода у Києві. На Печерському узвозі дерево зупинило рух транспорту
25 березня, 10:28
Тимур Ткаченко провів нараду з керівництвом Бюро економічної безпеки України
Гроші з бюджету столиці течуть не туди? Глава КМВА закликав БЕБ активніше взятися за Кличка
26 березня, 14:24
У Києві хмарно з проясненнями, без опадів
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 27 березня
27 березня, 06:11
Новий наземний перехід через вулицю Хрещатик, спроєктований штучним інтелектом
Безбар'єрний Київ: на Хрещатику з’явиться новий наземний перехід
31 березня, 19:41

Новини

Великдень 2025 року: чи буде скасовано комендантську годину у Києві
Великдень 2025 року: чи буде скасовано комендантську годину у Києві
1 квітня Київ встановив новий рекорд опадів за всю історію спостережень
1 квітня Київ встановив новий рекорд опадів за всю історію спостережень
Станції метро від «Лісової» до «Дніпра» буде закрито: як дістатися до центру Києва 5-6 квітня
Станції метро від «Лісової» до «Дніпра» буде закрито: як дістатися до центру Києва 5-6 квітня
«Туалетні»  схеми київських посадовців: оприлюднено нові прослушки з кабінету Комарницького
«Туалетні»  схеми київських посадовців: оприлюднено нові прослушки з кабінету Комарницького
Звільнення Київщини у 2022 році стало важливим сигналом усьому світу – Сирський 
Звільнення Київщини у 2022 році стало важливим сигналом усьому світу – Сирський 
У Києві затримано чоловіка, який тримав удома арсенал зброї (фото)
У Києві затримано чоловіка, який тримав удома арсенал зброї (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 квітня: ситуація на фронті
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 квітня 2025
51K
Раїса Богатирьова судиться з державою: вимагає збільшити пенсію
45K
Народила – бігом на роботу. Міносвіти запропонувало несподіване рішення для ринку праці
41K
Forbes оприлюднив рейтинг найбагатших людей світу. У списку – шестеро українців
27K
СБУ повідомила деталі затримання політексперта з «пулу Медведчука»

Новини

2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua