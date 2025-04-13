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В Україні хмарно: погода на 13 квітня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні хмарно: погода на 13 квітня
У Києві мінлива хмарність, без опадів
фото з відкритих джерел

Температура вдень 10-15° тепла, у західних областях до 18°

Сьогодні, 13 квітня, в Україні очікується мокрий сніг та дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні не очікуються опади, лише вночі на південному сході країни місцями невеликий мокрий сніг. Вночі та вранці місцями тумани.

Температура вдень 10-15° тепла, у західних областях до 18°. В Карпатах без опадів, температура вночі 3-8° морозу, вдень 6-11° тепла.

Прогноз погоди на 13 квітня
Прогноз погоди на 13 квітня
Укргідрометцентр

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

 

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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