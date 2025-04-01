Цьогорічний березень у Києві став найтеплішим за останні 140 років

Протягом першої половини березня було встановлено 15 температурних рекордів

Столичні кліматологи підбили погодні підсумки березня. Він став найтеплішим у рейтингу спостережень у Києві з 1881 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення пресслужби Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Повідомляється, що середньомісячна температура повітря у Києві у березні склала 7,4℃, що на 4,9℃ перевищила кліматичну норму.

«Березень 2025 року став найтеплішим у рейтингу спостережень у столиці з 1881 року. Протягом першої половини місяця було встановлено 15 температурних рекордів», – йдеться у повідомленні.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, найхолодніше у столиці було 18 березня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до -4,3°С, а найтепліше – 7 березня, коли максимальна температура після полудня досягла +20,2°С.

Протягом першої половини березня 2025 року було встановлено 15 температурних рекордів інфографіка Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

Опадів на проспекті Науки, 37 випало 37 мм, або 93 % кліматичної норми.

Нагадаємо, цьогорічна зима тривала всього 24 дні. Це найкоротший зимовий період у столиці за весь час спостережень, за виключенням зими 2019-2020 років, коли вона взагалі не наступала. У Києві розпочався один з найприємніших моментів ранньої весни – цвітіння абрикосів. Ці дерева легко можна знайти чи не у кожному столичному дворі. Цвітіння абрикосових дерев може тривати до 10 днів.