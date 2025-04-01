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Цьогорічний березень у Києві став найтеплішим за останні 140 років

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Цьогорічний березень у Києві став найтеплішим за останні 140 років
Середньомісячна температура повітря у Києві у березні на 4,9℃ перевищила кліматичну норму
фото: glavcom.ua

Протягом першої половини березня було встановлено 15 температурних рекордів

Столичні кліматологи підбили погодні підсумки березня. Він став найтеплішим у рейтингу спостережень у Києві з 1881 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення пресслужби  Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Повідомляється, що середньомісячна температура повітря у Києві у березні склала 7,4℃, що на 4,9℃ перевищила кліматичну норму. 

«Березень 2025 року став найтеплішим у рейтингу спостережень у столиці з 1881 року. Протягом першої половини місяця було встановлено 15 температурних рекордів», – йдеться у повідомленні.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, найхолодніше у столиці було 18 березня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до -4,3°С, а найтепліше – 7 березня, коли максимальна температура після полудня досягла +20,2°С.

Протягом першої половини березня 2025 року було встановлено 15 температурних рекордів
Протягом першої половини березня 2025 року було встановлено 15 температурних рекордів
інфографіка Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

Опадів на проспекті Науки, 37 випало 37 мм, або 93 % кліматичної норми. 

Нагадаємо, цьогорічна зима тривала всього 24 дні. Це найкоротший зимовий період у столиці за весь час спостережень, за виключенням зими 2019-2020 років, коли вона взагалі не наступала. У Києві розпочався один з найприємніших моментів ранньої весни – цвітіння абрикосів. Ці дерева легко можна знайти чи не у кожному столичному дворі. Цвітіння абрикосових дерев може тривати до 10 днів. 

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Теги: Київ весна погода

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