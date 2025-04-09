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Агрометеоролог пояснила, чому від весняних заморозків найбільше страждають абрикоси

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Агрометеоролог пояснила, чому від весняних заморозків найбільше страждають абрикоси
Деревам абрикосі потрібна певна сума температур, після якої починається цвітіння
фото: glavcom.ua

Тетяна Адаменко: «Те, що з року в рік ми не маємо урожаю абрикосів, – це класичний приклад впливу зміни клімату»

Квітень в Україні розпочався з заморозків, які подекуди сягатимуть -5°C. Фермери втрачають врожаї, а покупці – ранню можливість поїсти фруктів. Причину цього пояснила агрометеорологиня та начальниця відділу агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяна Адаменко в інтерв’ю «Главкому».

«Якщо ми говоримо про сільськогосподарські культури, то катастрофи не буде. Це будуть пошкодження, невеликий недобір запланованого урожаю. Те, що з року в рік ми не маємо врожаю абрикосів, – це класичний приклад впливу зміни клімату», – розповіла експертка.

Фахівчиня зауважила, що в Україні цьогоріч був один з найтепліших січнів за весь час спостережень. А абрикосі, персику, яблуні потрібна певна сума температур, після якої починається цвітіння, тобто сукупність середньодобових температур повітря, яка вище певного порогу і накопичена за певний період часу.

Для абрикоси сума температур становить 88°С: «У січні вони накопичили 70°С, лютий був холодним, вони призупинили розвиток». У березні, вони собі додали в сумі температур і почали рано цвісти. Хоча для них зазвичай час цвітіння – середина квітня. Тому різкі заморозки у квітні мали на них згубний вплив.

Нагадаємо, що «Главком» провів розмову з начальницею відділу агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяною Адаменко, в якому пояснили причини нинішнього різкого похолодання, а також назвали найвразливіші культури: ті, які підмерзнуть, але виживуть, і ті, що слід терміново пересіювати.

Раніше синоптики попередили українців про різке погіршення погоди. За даними Укргідрометцентру, в Україні найближчими днями очікуються заморозки в повітрі, на поверхні, а на дорогах буде ожеледиця.

До слова синоптикиня Наталка Діденко назвала овочі та фрукти, які витримають різкі квітневі заморозки. Експертка з'ясувала, що найтендітніші, найчутливіші до заморозків – це лохина, аґрус, смородина, виноград, кісточкові культури плодових.

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Теги: Укргідрометцентр фрукти погода

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