Саміт G20. Боррель жорстко попередив світ про російську загрозу

Боррель сказав, що «це не просто війна в Європі», а міжнародна криза надзвичайної серйозності

Боррель: «Агресія Росії є кричущим порушенням міжнародного права»

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель наголосив, що жодна країна не може залишатися осторонь перед російською агресією проти України. Про це він сказав на відкритті наради міністрів закордонних справ G20.

«Перед обличчям такої агресії ніхто не може залишатися нейтральним. Ніхто не може відчувати себе в безпеці у світі, де незаконне застосування сили є нормальним чи терпимим», – сказав він.

Today's @g20org Foreign Minister's Meeting takes place in a particular grave context following Russia’s appalling war against Ukraine.



In first session, I underlined that the multilateral system is under pressure like never before, at a time when we need it most. (1/3) pic.twitter.com/TMjEovsa8Z — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 8, 2022





На вступному засіданні Боррель підкреслив, що «система багатосторонніх відносин перебуває під небувалим тиском у той момент, коли ми найбільше її потребуємо».

Дипломат заявив, що «агресія Росії є кричущим порушенням міжнародного права», «веде до фрагментації світового порядку і ставить під загрозу відновлення глобальної економіки».

Боррель сказав, що «це не просто війна в Європі», не просто «конфлікт на Заході», а міжнародна криза надзвичайної серйозності.

Раніше Боррель закликав Європу вчитися співіснувати з Росією.

Нагадаємо, Лавров спровокував небачений конфуз на зустрічі G20. Раніше повідомлялося, що Лавров приїхав на G20, але міністри влаштували йому бойкот.