Саміт G20. Боррель жорстко попередив світ про російську загрозу

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель наголосив, що жодна країна не може залишатися осторонь перед російською агресією проти України. Про це він сказав на відкритті наради міністрів закордонних справ G20.

«Перед обличчям такої агресії ніхто не може залишатися нейтральним. Ніхто не може відчувати себе в безпеці у світі, де незаконне застосування сили є нормальним чи терпимим», – сказав він.

Today's @g20org Foreign Minister's Meeting takes place in a particular grave context following Russia’s appalling war against Ukraine.



In first session, I underlined that the multilateral system is under pressure like never before, at a time when we need it most. (1/3) pic.twitter.com/TMjEovsa8Z