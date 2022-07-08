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    Політика

    Саміт G20. Боррель жорстко попередив світ про російську загрозу

    Боррель сказав, що &laquo;це не просто війна в Європі&raquo;, а міжнародна криза надзвичайної серйозності - Саміт G20. Боррель жорстко попередив світ про російську загрозу

    Боррель сказав, що «це не просто війна в Європі», а міжнародна криза надзвичайної серйозності

    фото: Politico

    Боррель: «Агресія Росії є кричущим порушенням міжнародного права»

    Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель наголосив, що жодна країна не може залишатися осторонь перед російською агресією проти України. Про це він сказав на відкритті наради міністрів закордонних справ G20.

    «Перед обличчям такої агресії ніхто не може залишатися нейтральним. Ніхто не може відчувати себе в безпеці у світі, де незаконне застосування сили є нормальним чи терпимим», – сказав він.


    На вступному засіданні Боррель підкреслив, що «система багатосторонніх відносин перебуває під небувалим тиском у той момент, коли ми найбільше її потребуємо».

    Дипломат заявив, що «агресія Росії є кричущим порушенням міжнародного права», «веде до фрагментації світового порядку і ставить під загрозу відновлення глобальної економіки».

    Боррель сказав, що «це не просто війна в Європі», не просто «конфлікт на Заході», а міжнародна криза надзвичайної серйозності.

    Раніше Боррель закликав Європу вчитися співіснувати з Росією.

    Нагадаємо, Лавров спровокував небачений конфуз на зустрічі G20. Раніше повідомлялося, що Лавров приїхав на G20, але міністри влаштували йому бойкот.

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    Теги: росія окупанти саміт війна агресія Україна окупація #stoprussia
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    Саміт G20. Боррель жорстко попередив світ про російську загрозу