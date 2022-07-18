Європейська спільнота не може дозволити собі втому від війни, – Боррель

Дипломат вважає, що ЄС має дотримуватися ухвалених рішень, стосовно санкцій проти РФ

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель зазначив, що європейська спільнота не може собі дозволити втомитися від війни, яку розвʼязала Росія. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на заяву Борреля на пресконференції після засідання Ради Євросоюзу.

«Я впевнений, що Путін розраховує на демократичну втому. Я в цьому переконаний. Він вважає, що демократії слабкі, новини перекриваються іншими новинами… Але ні. Європейські суспільства не можуть дозволити собі втому», – зазначив Боррель.

За його словами, уряди держав-членів Євросоюзу повинні продовжувати дотримуватися рішень, які вони прийняли стосовно запроваджених проти РФ санкцій.

«Вони прийняли рішення запровадити обмежувальні заходи проти російської економіки і вони повинні їх виконувати. І вони повинні підтримувати тиск на економіку Росії, усвідомлюючи, що чудесного врегулювання не станеться. Але ми повинні продовжувати. Так само як і продовжувати надавати військову підтримку», – додав Боррель.

Нагадаємо, раніше Боррель наголосив, що жодна країна не може залишатися осторонь перед російською агресією проти України.

Дипломат заявив, що «агресія Росії є кричущим порушенням міжнародного права», «веде до фрагментації світового порядку і ставить під загрозу відновлення глобальної економіки».

Також Боррель закликав Європу вчитися співіснувати з Росією.

Читайте також: Чому санкції проти Росії діють так повільно