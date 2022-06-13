Боррель закликав Європу вчитися співіснувати з Росією

Боррель зазначив, що канали зв'язку з Росією «ніколи не закривалися»

Верховний представник Євросоюзу з іноземних справ та політики безпеки Жозеп Боррель вважає, зазначив, що Євросоюзу має навчитися співіснувати з країною-агресоркою, оскільки після закінчення війни Росія нікуди не зникне. Про це він сказав в інтерв'ю офіційному журналу ЄС.

На думку Борреля, Європі слід визначити чіткий план контактів.

«Це співіснування буде дуже важким після того, що Росія зробила в Україні. Це вторгнення, агресія, знищення України. Ми все це щовечора бачили по телевізору і я сам бачив на місці. Але нам все одно доведеться намагатися співіснувати з росіянами на цьому континенті», – сказав він.

Водночас Боррель зазначив, що канали зв'язку з Росією «ніколи не закривалися». «Канцлер Австрії нещодавно був у Москві, глава Африканського союзу повертається із Сочі, а два посланці генерального секретаря ООН знаходяться сьогодні в Росії, щоб спробувати знайти вирішення проблеми українського експорту зерна. Ми повинні продовжувати переговори з Росією», – сказав глава європейської дипломатії.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що дуже важливо не принижувати Росію, щоб, коли бойові дії в Україні припиняться, можна було знайти дипломатичне рішення – хоча й зазначив, що вважає рішення Путіна почати війну фундаментальною історичною помилкою. Він сказав також, що вбачає роль Франції у тому, щоб бути посередником.

У МЗС України відповіли, що заклики не допустити приниження Росії можуть лише принизити Францію чи будь-яку іншу країну, яка закликатиме до цього.