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Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Альона Боженко
glavcom.ua
Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні
Байден оголосив про надання Україні нової допомоги
фото із відкритих джерел

Кошти підуть на предмети оборонного призначення

Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Американський лідер підписав указ, яким уповноважив держсекретаря Ентоні Блінкена виділити на підтримку української держави $725 мільйонів.

Відповідні кошти підуть на предмети оборонного призначення, послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку для військовослужбовців ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США планують надати Україні новий пакет військової допомоги Україні на суму $725 мільйонів. Очікується, що в новому пакеті будуть додаткові боєприпаси, а також військові автомобілі HMMWV, але нових систем протиповітряної оборони там не передбачено.

Також міністр оборони США Ллойд Остін заявляв, що США планують надати Україні системи протиповітряної оборони настільки швидко, наскільки це фізично можливо.

10 жовтня на тлі масованих ворожих ударів президент США Джо Байден пообіцяв передати Україні передові системи ППО.

Міністр оборони США Ллойд Остін раніше заявив, що українські війська за підтримки наданого Заходом озброєння змінили динаміку війни

Також нагадаємо, що 12-13 жовтня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося чергове засідання контактної групи з оборони нашої країни, так званий «Рамштайн-6». Для участі в засіданні до Брюсселя прибули голова Пентагону Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк А. Міллі.

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Теги: Україна Джозеф Байден президент послуги озброєння міністр військові боєприпаси

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