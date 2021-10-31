Спецпропозиції для «слуги» Тищенка: ринки потролили скандального нардепа (фото)

Продавці нагадали нардепу його заяви про ціни на продукти

Користувачі мережі оцінили почуття гумору українських продавців, які не забули слова нардепа

Скандальна заява нардепа від «Слуги народу» Миколи Тищенка про ціни на продукти на ринку не пройшла повз продавців, пише Уніан.

Так, один із пабліків Києва опублікував знімок із ринку, на якому біля м'ясних обрізків стоїть табличка «Для Тищенка – 20 грн».

«На ринках України стали з'являтися спеціальні пропозиції для Колі Тищенка», – підписано фотографію.

Користувачі мережі оцінили почуття гумору продавців. «Ага, і гречка по 12», «Люблю гумор українців», «Браво», «Це прекрасно», – пишуть у коментарях під знімком.

До слова, журналісти побували на київському Бессарабському ринку, щоб перевірити, наскільки реальні ціни на продукти, які нещодавно озвучив народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко.

Нагадаємо, днями нардеп повідомив журналістам, що купує продукти на одному з найдорожчих ринків столиці, Бессарабському. За його словами, вартість гречки становить всього 12 грн за кілограм, а ціна на сало стартує від 50 грн і закінчується на позначці в 100 грн за кілограм. Депутат також розповів, що «останній раз купував яловичину за ціною від 50 до 70 грн за кілограм».

Як відомо, Микола Тищенко неодноразово потрапляв у скандали та неоднозначні ситуації. Якось Тищенко спробував закрити ноутбук Руслану Стефанчуку.

Також влітку сталася сутичка між представником «Слуги народу» та членом «Опозиційної платформи – За життя». Депутат від ОПЗЖ Ілля Кива та «слуга» Микола Тищенко почали чубитися, їх намагалися розборонити інші народні обранці.

Також «слуга» Тищенко побився з депутатом Олександром Куницьким у приміщенні Верховної Ради. Інцидент стався 29 червня у їдальні.

Також Тищенко облаяв свого однопартійця Романа Грищука в той час, як парламентарів знімали журналісти.