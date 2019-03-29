За кого співає Україна.

Як поділився шоу-бізнес на цих виборах

Співочий загін Тимошенко проти хору Порошенка

Артисти на цих президентських виборах, як і всіх попередніх, не залишились осторонь політичних баталій. Відомі музиканти і актори активно підтримують кандидатів у президенти, як то кажуть не лише словом – у соцмережах, а й ділом – на майданах та в агітаційних турах. Водночас варто визнати, масштабних спільних концертів по всій Україні, які бачила Україна перед виборами у часи Кучми та Януковича, на цих виборах не проводились. Великий мистецький десант був помічений хіба на висуненні у кандидати чинного президента Петра Порошенка, значно скромніший – Юлії Тимошенко. Вже потім окремі співаки супроводжували кандидатів у їхніх поїздках країною, окремі – давали сольні концерти за них у глибинці.

У ситуації з рейтинговим фаворитом Володимиром Зеленським все набагато простіше. Він сам артист і навіть на час виборчої кампанії не припинив гастролі свого «95 кварталу». Тому уся трупа цього гумористичного шоу, а також запрошені до участі у ньому артисти, по суті, і виступили vip-агітаторами Володимира.

Співочий загін ЮВТ

Серед українських артистів є і агітатори зі стажем. Водночас окремі з них, свої політичні погляди не змінюють десятиліттями. Наприклад, Павло Зібров, підтримує партію «Батьківщина» і Юлію Тимошенко 15 років: і на президентських, і на парламентських, і на місцевих виборах. У грудні минулого року артист мав виступи на Полтавщині з підтримкою нардепа від «Батьківщини» Руслана Богдана, а також місцевих лідерів територіальних громад від цієї політичної сили. У партії Тимошенко такі концерти назвали «благодійними».





Павло та Марина Зіброви ніколи не приховували, що їхній вибір – Тимошенко. Навіть під час її перебування в колонії, родина артиста публічно висловлювала підтримку політику

«У мене були і бувають благодійні речі, за які гроші не можна, некрасиво брати. Було і з Юлією Тимошенко. У вихідний я приїхав, заспівав гімн України і ще одну пісню. То що, за виконання гімну гроші я маю брати?», – пояснює Зібров у коментарі «Главкому». Він визнає, що інколи люди запитують, чому він співає за політиків, у артиста на цей випадок є стандартна відповідь: він – громадянин, і в артиста має бути громадянська позиція.

Олександр Пономарьов супроводжує Тимошенко в її щільному передвиборчому турі. В окремі дні Тимошенко має по три майданні виступи у різних містах, Пономарьов відкриває та закриває ці зустрічі з виборцями своїми піснями

«Юлефанський» стаж Олександра Пономарьова трошки менший: він підтримує вже третю поспіль президентську кампанію Тимошенко. Ще з літа минулого року співак супроводжував лідера «Батьківщини» в турі з презентацією її «Нового курсу». Артист виконував гімн, патріотичні пісні та навіть свої ліричні композиції перед багатотисячними зібраннями.





Олександр Пономарьов підтримує Юлію Тимошенко вже треті президентські перегони

Не приховує свої політичні погляди і колишня дружина Пономарьова, продюсер Олена Мозгова. Її було залучено до кампанії з іншими впливовими блогерами. «Ми тут свого кандидата у президенти висунули. Зі святом нас і всіх, хто підтримує Юлію!», – так підписала своє фото у Facebook Олена, перебуваючи у столичному Палаці спорту на з’їзді «Батьківщини» на старті кампанії.

Нова соратниця Тимошенко Анастасія Приходько

Нагадала про себе на цих виборах і Анастасія Приходько. Після своєї заяви про завершення музичної кар’єри і похід в політику Анастасія приєдналась до команди Юлії Тимошенко. Але й тут вона виявилась корисною саме як співачка. Наприклад, 25 лютого у Ковелі Анастасія виступила з концертом на центральній площі міста. Хоча ще у листопаді 2018 року в інтерв’ю «Главкому» заявляла: «якщо я іду в політику, то я не співатиму», мовляв, є багато талановитих артистів, які дуже добре можуть співати під час передвиборчого туру.





2009 року, коли Тимошенко змагалася з Віктором Януковичем, на її боці виступили також Ірина Білик, Руслана Лижичко, Ані Лорак, Потап і Настя Каменських, Тіна Кароль, Наталія Могилевська, групи «ТІК», «ТНМК», «Друга ріка», Mad Heads XL, Тарас Петриненко. Фото: ТСН

Хор Петра Порошенка

Але політично стійких артистів в українській шоу-бізнесовій тусовці не так багато. Багато хто з тих, хто у 2009 році підтримував Тимошенко, тепер працюють на її головного конкурента.

Автор легендарного хіта «Україно» Тарас Петриненко нині агітує за чинного президента, хоча під час президентської кампанії 2009 року проводжав у президенти Тимошенко. Зміну поглядів артист пояснює тим, що тоді альтернативою Тимошенко був лише Віктор Янукович, приходу якого зовсім не хотілося. А зараз у Петриненка з’явився вибір: «Чинний президент показав за 5 років маршрут, який мене особисто влаштовує», – зізнався він у розмові з «Главкомом».

Змінив політичну прописку і вінницький гурт «ТІК». 10 років тому вони виконували свої пісні в агітаційному турі Тимошенко, нині ж співають за Петра Порошенка. І не просто співають, а навіть записали спеціальну пісню «Циклони», яка критикує конкурентів чинного президента: і Тимошенко, і Зеленського. Суть цього твору, на який був зняти недешевий кліп, сформульовано більш як прозоро: ліпше у шоколаді, ніж у лайні.

Підтримують Петра Порошенка також Тарас Чубай з гуртом «Плач Єремії». У неділю, 17 березня на Софійській площі після промови президента вони виступили з концертом. Варто відзначити, що на відміну від «ТІКу», ніяких політичних натяків артисти собі не дозволяли, лише музика і пісні.

Петриненко, Чубай (на фото другий ліворуч), гурту Kozak System засвітились ще на початку кампанії, на форумі, де висували Порошенка у президенти, про що писав «Главком».

Підтримує главу держави на цих виборах і популярний актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв. Він агітував зі сцени за Петра Олексійовича у неділю 17 березня на Софійській площі. А знаменита актриса Ада Роговцева є однією з довірених осіб президента Порошенка під час виборчої кампанії.

Команда «Зе»

Лідеру ж президентського рейтингу Володимиру Зеленському зовсім необов’язково було наймати музикантів для виступів на свою підтримку. Він сам є людиною із шоу-бізнесу. І усі провідні артисти вважають за честь виступити на телевізійних записах його концертів.

Під час виборчої кампанії кандидат у президенти разом зі студією «Квартал-95» дає так звані благодійні концерти у багатьох регіонах України.

Агітують за нього в соцмережах і актори «Кварталу» та популярних фільмів, які знімались командою Зеленського. Так, Євген Кошовий записав ролик-флешмоб, в якому розповів про дружбу і співпрацю з Володимиром Зеленським і позначив його хештегом #мойдругЗе. Він також закликав долучитися до акції співака Олексія Потапенка, більш відомого як «Потап» з гурту «Потап і Настя». Як відреагував на цей заклик співак – не відомо. Але в останній тиждень перед виборами у телеефірі з’явився ролик, у якому багато відомих людей з шоу-бізнесу і спорту закликають молодь, а саме вона є головним виборцем Зеленського, йти на вибори. У відео засвітилися Ольга Сумська, Ольга Полякова, Жан Беленюк, Тарас Тополя та інші.

Радикальний музичний батальйон

Олег Ляшко вирішив не відставати від лідерів гонки і теж залучив на свою підтримку артистів. Цього кандидата підтримують народні артисти Степан Гіга, Лілія Сандулеса та гурт «Фрістайл», пік популярності якого припадав на 90-ті. Ще минулого року на ювілеї Сандулеси Ляшко вручив їй партійний квиток та станцював зі співачкою.





Лілія Сандулеса на цих виборах агітує за Олега Ляшка

Співак і композитор Анатолій Матвійчук у Facebook підняв проблему «політичних» співів своїх колег. Мовляв, чи варто артистові виступати на заходах, які мають певний політичний відтінок? «Варіант перший: можна гордо покинути зібрання з високо піднятою головою і порожніми кишенями та спокійною совістю. Варіант другий: чесно відпрацювати свій час на сцені, подарувати людям радість, отримати свій гонорар – і пояснити свою позицію в тих же соцмережах», – ділиться роздумами народний артист.

На думку Матвійчука, немає ніякої моральної дилеми, якщо твої погляди співпадають із поглядами політика, якого ти підтримуєш.

Такої точки зору дотримується і лідер рок-гурту «Тінь Сонця» Сергій Василюк, який уже давно підтримує «ВО Свобода», зокрема на концертах, де ведеться політична агітація. Під час нинішньої кампанії артист підтримує кандидата від націоналістів Руслана Кошулинського. «Якщо людина хоче підтримати якогось політика, то це її бажання. А якщо хтось це робить суто за гроші, то, напевно, у цієї людини менше моральних рамок», – міркує Василюк у розмові з «Главкомом».

Павло Зібров також переконаний, що підтримувати можна лише того політика, ідеї якого поділяєш. «Якщо ти вийшов на сцену, де у тебе за спиною гасло того чи іншого політика, то як ти можеш інакше? Мене скільки запрошувала «Партія регіонів», бог зна, які гроші пропонували. Я відповідав: «Спасибі, до побачення». На цих виборах від Олександра Вілкула телефонували, пропонували. Від нашого гаранта телефонували, він у Житомирі на площі мав виступ. Я сказав спасибі, але не підтримую його політику», – поділився Зібров з «Главкомом». Але у підсумку співак не засуджує артистів, які мають інші переконання: «Ти їдеш з концертом, ти отримуєш (гонорар) за концерт. Можеш агітувати зі сцени, можеш не агітувати. Тебе ж в принципі наймають не як агітатора, а наймають як артиста, чи то вибори, чи ні».

Гонорари впали у рази, збільшився страх

Якщо за часів президентів Кучми і Януковича гонорари провідних артистів за участь у агітаційних політичних турах вимірювалися десятками і навіть сотнями тисяч доларів, то нині розцінки, за даними опитаних «Главкомом» продюсерів, впали у рази. Причин кілька. Перша: попит впав. Політики вже не так активно залучають митців до агітаційної кампанії. Друга: багато артистів, які обпеклись на участі в акціях на кшталт Антимайдану зіпсували собі репутацію, їхній приклад лякає колег, тому багато співаків намагаються уникати акцій з політичним підтекстом.

Учасники шоу-бізнесового ринку пояснюють: раніше артисти виступали за того чи іншого політика, часто виходячи винятково з суми запропонованого гонорару. Ситуація почала змінюватися після Помаранчевої революції. «Соціальна відповідальність артистів щодо політичного вибору дуже велика. І це не заслуга артистів або їхнього менеджменту, не ознака того, що їхній внутрішній стан змінився. Вони просто тупо бояться. Якщо вони погоджуються (когось підтримувати), то вони самі підтримують цього кандидата, така їхня громадянська позиція», – пояснює Денис Путінцев, колишній продюсер співачки Анастасії Приходько. «Перед тим, як ухвалювати рішення артисти керуються не тільки розміром запропонованого гонорару, а і політичними розкладами, історією політика», – каже він. Продюсер також звертає увагу на те, що нинішні топ-зірки не беруть участі в агітаційних турах. «Немає нікого з топ-артистів з гонорарами $10 тисяч… а ті, що їздять, залізли в політику по вуха, як Анастасія Приходько», – дорікає колишній підопічній Путінцев.

Михайло Глуховський, «Главком»