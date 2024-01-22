Справа Павелка. Адвокат Керівника Української асоціації футболу зробив заяву

За майже три місяці з дати завершення досудового розслідування, Павелку не надали на ознайомлення жодного документа, – юрист

Керівник Української асоціації футболу Андрій Павелко перебуває під арештом у Львові вже понад пів року. Захист наголошує на незаконності його утримання за ґратами, апелюючи, серед іншого, до норм КПК, які не передбачають такої жорсткої міри запобіжного захисту у разі інкримінування особі економічного злочину. Крім того, як розповів адвокат Андрія Павелка Сергій Бойко у коментарі «Главкому», його підзахисному майже три місяці не надають для ознайомлення матеріалів справи.

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«На самому початку листопада минулого року слідство оголосило про завершення етапу досудового розслідування. З того моменту матеріали справи мають бути передані на ознайомлення. Пройшло майже три місяці. Андрія Павелка продовжують тримати за ґратами, але жодного разу навіть не принесли матеріали справи на ознайомлення. Тобто просто тримають в СІЗО – без доказів вини, без доведеності у чомусь провини, без обґрунтування навіть з точки зору здійснення якихось слідчих заходів», – сказав він.

Бойко додав, що за всі понад 6 місяців ув’язнення у львівському СІЗО, з Павелком не було проведено жодної слідчої дії.

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«До нього жодного разу не приходив прокурор або слідчий. З ним не проведено жодної слідчої дій. Його навіть не допитали з приводу пред’явленої підозри», – сказав юрист.

Адвокат також запевнив, що «порушення зі сторони слідства та львівського суду стануть предметом розгляду Європейського суду з прав людини». Захист готує відповідні звернення з метою «відновлення порушених прав та встановлення беззаконності арешту Павелка».

Нагадаємо, що міру запобіжного заходу Павелку обрав суд у Львові в червні минулого року. До цього, судді в Києві відмовляли в задоволенні клопотань прокурорів про безальтернативний арешт керівника УАФ.

Саме з цим захист неодноразово пов’язував спонтанне рішення прокурорів про передачу провадження Павелка з Головного слідчого управління Нацполіції в Києві до райвідділу у Львові. Місцеві судді прийняли рішення про його арешт миттєво, «навіть до того, як слідство встигло отримати на руки усі матеріали справи».

Павелку закидають нібито переплату на будівництві заводу з виготовлення штучної футбольної трави. Разом з тим, у справі відсутня потерпіла сторона, адже сама УАФ підтвердила, що їй не було завдано збитків.