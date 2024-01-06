Розвідка США дізналася причину масштабних чисток в армії Китаю

Корупція в Ракетних військах та в оборонно-промисловому секторі Китаю настільки велика, що Сі Цзіньпін навряд чи наважиться на великі військові дії

Лідер Китаю Сі Цзіньпін розпочав масштабну військову чистку після того, як з'ясувалося, що широкомасштабна корупція підриває його зусилля з модернізації збройних сил і ставить під сумнів здатність Китаю вести війну. Про це інформує Bloomberg.

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Корупція в Ракетних військах та в оборонно-промисловому секторі Китаю настільки велика, що американські чиновники тепер вважають, що протягом наступних років Сі Цзіньпін навряд чи наважиться на великі військові дії, ніж це було б в іншому випадку.

Сполучені Штати наводять ряд прикладів впливу корупції, включно з ракетами, заправленими водою замість пального, і великими полями ракетних шахт на заході Китаю з кришками, які не функціонують так, щоб дати змогу ракетам ефективно стартувати, сказав один зі співрозмовників видання.

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США вважають, що корупція у збройних силах Китаю призвела до підриву довіри до загальних можливостей армії, зокрема, у ракетних військах, та перешкодила основним пріоритетам модернізації, сказав співрозмовник.

За останні півроку під час розслідування справи про трансплантацію було заарештовано понад десяток високопоставлених чиновників оборонного відомства, що може стати найбільшою в сучасній історії Китаю репресією щодо збройних сил країни.

Сі Цзіньпін витратив мільярди доларів на те, щоб до 2027 року перетворити армію на сучасну силу. Центральне місце в цьому процесі посіло створення Ракетних військ, які відіграватимуть ключову роль у будь-якому вторгненні на самоврядний Тайвань.

Раніше президент Китаю Сі Цзіньпін повідомив Джо Байдену, президенту США, що їхні країни повинні прагнути до «мирного співіснування», адже дві найбільші економіки світу намагаються стабілізувати напружені відносини.

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Як повідомлялося, китайський лідер Сі Цзіньпін у новорічному зверненні заявив, що «воззʼєднання» Китаю з Тайванем неминуче.

Як відомо, Китай попередив США, що вони перейшли «червону межу» після того, як президент Джо Байден оголосив про збільшення військової допомоги Тайваню з фонду, який зазвичай використовується для суверенних держав.