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Призовник у військкоматі хвалив Путіна: як його покарали

Надія Карбунар
glavcom.ua
Призовник у військкоматі хвалив Путіна: як його покарали
Чоловік заявив, якщо його мобілізують, він одразу здасться в полон і здасть усі локації ЗСУ
фото з відкритих джерел

Під час досудового розслідування підозрюваний провину визнав та уклав угоду з прокурором

У Сумській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який у приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки хвалив Путіна і заявив, що якщо його мобілізують, він здасться в полон і видасть росіянам усі координати ЗСУ. Про це йдеться у вироку Білопільського районного суду Сумської області.

За даними суду, в червні 2023 року чоловік у приміщенні ТЦК під час професійно-психологічного відбору кандидата на проходження військової служби за мобілізацією хвалив Росію та Путіна.

Він заявив, що, мовляв, «ЗСУ обстрілюють цивільних та мародерять і «здали» Маріуполь, якому краще бути у складі Росії». Життя у РФ він вважав «набагато кращим, ніж в Україні». Також підозрюваний сумував за Януковичем і вважає життя в окупації непоганим варіантом. Також він підтримав дії Путіна.

«Президент РФ Путін усе робить правильно і я повністю погоджуюся з його діями, захопленням територій України та вбивством мирного населення України. Жити у складі Росії краще. Як приклад, Мелітополь, в якому після окупації люди стали жити краще, ніж за часів України», – заявив підозрюваний.

Крім того, він заявив, що якщо його мобілізують, він одразу здасться в полон і здасть усі локації ЗСУ. Підозрюваний додав, що зробить це, оскільки його дядько служить в окупаційній армії.

Під час досудового розслідування підозрюваний провину визнав та уклав угоду з прокурором.

Матеріали суду
Матеріали суду
фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 436-2 КК України та засудив до року іспитового терміну, як про це просила прокуратура.

Нагадаємо, у Чернігівській області до 3 років позбавлення волі засудили учасника бойових дій за ухилення від мобілізації.

Теги: Мелітополь прокуратура путін полон прокурор розслідування президент чоловік населення Маріуполь

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