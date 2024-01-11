Апеляція не допомогла: у Празі засудили чеха, який воював проти України

52-річний чоловік раніше був засуджений до 25 років позбавлення волі

Апеляційний суд Праги залишив без змін вирок чеському найманцю Алоїзу Полаку, що воював проти України. Про це повідомляє iDnes.

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52-річний чоловік із Брно раніше був засуджений до 25 років позбавлення волі за те, що з 2016 по 2020 рік був снайпером і убив щонайменше чотирьох українських військових.

Чотири роки з них уже пройшли. Полак не відбував їх у в’язниці, адже про його місцеперебування невідомо. Адвокат злочинця на суді заявив, що чоловіка начебто вже взагалі немає в живих.

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Суд відхилив апеляцію, в якій захисник Полака вимагав повторного перегляду справи. Празький апеляційний суд розглядав цю справу вже втретє, до цього він двічі повертав її на новий розгляд.

Нагадаємо, під час попередніх засідань його засуджували до 20 років позбавлення волі, але тоді вирок базувався на зізнаннях самого Полака у Facebook. Зараз обвинувачення ґрунтується на висновку експертів і метаданих фото. Слідство встановило, що в грудні 2016 року чеський найманець виїхав із Праги в Україну, щоб воювати за «ДНР». Спочатку він був снайпером, згодом – командував взводом.

Полак був дуже активним у Facebook, але з квітня 2022 року більше нічого не писав. Саме тому адвокат зробив висновок, що він загинув. Однак суд мав докази, що на початку літа 2023 року Полак все ще воював в Україні. Якщо найманець повернеться до Чехії, він зможе вимагати нового розгляду своєї справи. У таких випадках первинний вирок автоматично скасовується, і людину судять знову.

Раніше у Карелії, Росія, заарештували колишнього найманця приватної військової компанії «Вагнер» Ігоря Софонова, після звинувачень у вбивстві шістьох людей.